L’Argentine cède le trône au Portugal avec polémique

10/03/2021 à 21:27 CEST

L’équipe argentine a perdu la tête du monde de futsal ce dimanche, battue en finale par ses concessions, par le Portugal, par une main controversée que les arbitres n’ont pas comprise comme un penalty en leur faveur, par un poteau dans la dernière seconde et par Pany Varela, le buteur décisif qui a sacré son pays champion de la planète et frustré Albiceleste, plombé par l’expulsion de Borruto (1-2).

ARG

POUR

Argentine

Nico Sarmiento, Claudino, Basile, Taborda, Brandi -cinq départs-; Stazzone, Bolo Alemany, Maxi Rescia, Cuzzolino, Borruto, Vaporaki, Farach, Santos et Edelstein.

le Portugal

Bebe, Fabio Cecilio, Bruno Coelho, Joao Matos, Ricardinho -cinq initiales-; Andre Coelho, Tomas Paco, Afonso, Zicky, Erick, Pany, Tiago Brito, Miguel Castro et Vitor Hugo.

Buts

0-1, m. 15 : Pany Varela. 0-2, m. 28 : Pany Varela. 1-2, m. 28 : Claudino.

Arbitres

Nurdin Bukuev (Kirghizistan) et Mohamed Hassan (Egypte). Borruto a été expulsé par un rouge direct pour l’Argentine à la 13e minute. Ils ont réprimandé les Portugais André Coelho (m. 7), Tiago Brito (m. 27), Zicky (m. 34) et Erick (m. 34).

Incidents

Finale de la Coupe du monde 2021 en Lituanie, disputée à la Kaunas Arena.

Son carton rouge à la 13e minute marquait la finale. Il n’y a pas d’excuse. Aussi imprudent qu’inutile, aussi antisportif que frustrant, Borruto se demandera toujours pourquoi le coup de poing qu’il a donné à l’abdomen. Ricardinho dans un entraînement de la star portugaise sur ses propres terres, très loin du but de Nico Sarmiento.

Il n’a pas été vu en premier lieu par les arbitres, mais la Coupe du monde 2021 offre la possibilité de demander la révision de la vidéo. L’entraîneur portugais, Jorge Braz, l’a fait immédiatement, alors que Ricardinho se faisait mal au sol, soigné sur la piste… Et alors que Borruto ressentait déjà la peur de ce qui s’est passé dès que les arbitres ont observé le coup qu’il lui a donné, sans toute explication apparente.

Expulsion sans discussion, par de nombreuses protestations de Borruto lui-même et par de nombreuses réclamations ultérieures du banc argentin au sujet d’une action précédente, à nouveau rejetée par les arbitres. Une circonstance décisive à ce stade du match, à 7h22 de la fin de la première mi-temps, qui s’est soldée par le 0-1 du Portugal : Pany Varela.

Son centre droit a battu Nico Sarmiento juste au moment où les deux minutes dépassées par l’expulsion de Borruto précipitaient ses dernières secondes, ce qui signifiait la succession des deux revers pour l’Argentine, qui avait été meilleure avant le carton rouge. Plus tard, sur le chemin de l’entracte, non. Même pas sur un pied d’égalité. Et puis, parfois, oui, au deuxième acte.

Même s’il a surmonté, il a réagi et a retrouvé le rythme du jeu, l’Argentine n’a jamais égalé le score, car une telle concession acquiert une dimension énorme dans une finale de Coupe du monde. Il a lancé son attaque, tandis que Nico Sarmiento a soutenu son équipe lors de l’affrontement alors que le Portugal concevait chaque réponse dans l’autre cadre.

De la stratégie, Pany Varela a frappé le 2-0 à 12 minutes et 26 secondes après l’affrontement, mais l’Argentine a répondu immédiatement : en 8 secondes, Claudino a marqué le 1-2. Et puis Edelstein a fait 2-2, mais a raté sur un but vide une occasion qui n’est presque jamais manquée, et aussi Claudino, qui a été traversé par le magnifique Bebe.

Déjà dans la course contre la montre pour le match nul, entre tension maximale, même avec plus d’un accrochage, entre incertitude, entre émotion, entre attaque de l’Argentine, entre un penalty par main en sa faveur qui en avait l’air et que les arbitres ont nié avec polémique après avoir revu la vidéo à deux minutes de la fin et avec un dernier coup au poteau dans la dernière seconde. Il n’y avait aucun moyen de l’arrêter. Le Portugal et Ricadinho sont les nouveaux champions du monde.