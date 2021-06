L’Argentine confirme les 28 joueurs de la Copa América avec plusieurs surprises

in

06/11/2021

L’entraîneur de l’équipe d’Argentine de football, Lionel Scaloni, a annoncé ce jeudi la liste des convoqués pour jouer la Copa América Brasil 2021, dans laquelle il a exclu cinq joueurs de ceux mentionnés pour la double date à élimination directe.

La liste, confirmée par la Conmebol via le site officiel du concours, comprend l’avant Lucas Alario, se remettre d’une blessure, et exclu du concours les défenseurs Juan Foyth (Villarreal), José Luis Palomino (Atalanta), Lucas Ocampos (Sevilla), Emiliano Buendía (Aston Villa) et Julián Álvarez (River Plate).

Lionel Messi reviendra pour diriger en tant que capitaine à un Albiceleste qui comptera quatre gardiens avec Franco Armani Oui Emiliano Martinez en lice pour la propriété, tandis que les milieux de terrain se démarquent Ángel Di María, Alejadro ‘Papu’ Gómez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul et Ángel Correa.

A l’offensive, à côté de Messi sera son tout nouveau partenaire barcelonais, Sergio ‘Kun’ Agüero, Lautaro Martínez, Joaquín Correa et Alario susmentionné.

L’équipe argentine atteint la Copa América après deux nuls lors de la double date des éliminatoires contre le Chili (1-1) à domicile à Santiago del Estero et la Colombie (2-2) à Barranquilla, qui l’ont laissée comme escorte du leader Brésil avec 12 unités. .

L’Argentine fera ses débuts en Copa América lundi prochain, le 14 juillet, contre le Chili au stade olympique Nilton Santos de Rio de Janeiro dans un groupe A composé de l’Uruguay, de la Bolivie et du Paraguay.

Liste des 28 joueurs appelés par Lionel Scaloni :

Gardiens : Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Porto) et Juan Musso (Udinese).

Défenseurs : Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Séville), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta) ) ), Nahuel Molina Lucero (Udinese).

Milieu de terrain : Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese Gómezjandro), Alejandro (Séville), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bologne).

Attaquants : Lionel Messi (Barcelone), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) et Sergio Agüero (Barcelone).