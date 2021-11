L’Argentine dévoile une nouvelle arme secrète dans la rangée des îles Falkland – des pourparlers exigés | Monde | Nouvelles

M. Carmona, occupant le poste de secrétaire pour les Malvinas, l’Antarctique et l’Atlantique Sud, a déclaré à l’agence de presse argentine . : « L’Argentine entretient des relations diplomatiques avec le Royaume-Uni, mais avec la question des Malvinas comme une question centrale et prioritaire et, pour pour cette raison, son objectif est la réouverture des négociations pour sa souveraineté. Il a poursuivi : « La question de la souveraineté [must always be] sur la table » pour que l’Argentine soit constamment « ouverte au dialogue ».

Ce dialogue, a-t-il ajouté, « a le soutien des Nations Unies, tant de l’Assemblée générale que de la Commission de la décolonisation et de la Quatrième Commission », avec « différents appels au Royaume-Uni et à la République argentine à établir le dialogue et à reprendre les négociations sur la question de la souveraineté », suspendu après la guerre en 1982.

Le gouvernement britannique a depuis longtemps établi qu’il ne considère pas la question des Malouines qui est en cours de négociation.

M. Carmona a, à l’inverse, déclaré que la « reconquête de l’exercice de la souveraineté est un objectif permanent non renonçable ».

Il a déclaré : « Le repositionnement de la question des Malvinas dans tous les forums internationaux, dans tous les pays où l’Argentine a une représentation diplomatique, est fondamental pour atteindre cet objectif. »

La guerre des Malouines, qui s’est déroulée en 1982, a fait 650 morts argentins et 253 Britanniques.

Mardi, Richard Hyslop, représentant des îles Falkland, s’est joint au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, pour commémorer ceux qui ont combattu dans la guerre des Malouines au cours d’une semaine d’événements menant au jour du Souvenir.

M. Hyslop a planté un arbre dans le « Constituency Garden of Remembrance » au nom des Malouines à Londres.

Sir Lindsay a déclaré que le jardin « serait un rappel approprié des sacrifices consentis par les électeurs de toutes les circonscriptions britanniques, des pays du Commonwealth et des territoires britanniques d’outre-mer ».

M. Hyslop a déclaré : « Cette nouvelle initiative du président de la Chambre des communes est un ajout bienvenu à la période de commémoration du Royaume-Uni, et il est tout à fait approprié que la contribution des territoires d’outre-mer soit également reconnue.

« Les îles Falkland ont apporté une contribution significative aux deux guerres mondiales, avec 22 insulaires donnant leur vie pendant la Première Guerre mondiale et 24 pendant la Seconde Guerre mondiale.

« À cette époque de l’année, nous nous souvenons également des 255 membres des forces armées britanniques qui sont morts en libérant les îles Falkland en 1982, et des trois insulaires qui ont été tués pendant la guerre ; leurs familles, les anciens combattants et tous ceux qui portent encore aujourd’hui les stigmates de ce conflit.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega