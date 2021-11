L’Argentine envisage de lancer le premier ETF adossé à des crypto-monnaies à terme en Amérique latine

Matba Rofex, la plus grande bourse de contrats à terme et d’options d’Argentine, cherche à être la première bourse d’Amérique latine à lancer un fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin réglementé.

Selon les médias de Bloomberg le lundi 1er novembre, Matba Rofex demande l’approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières de l’Argentine pour lancer un futur Bitcoin réglé en espèces adossé à un ETF.

Selon Bloomberg, Matba Rofex a révélé la semaine dernière qu’il avait soumis une proposition au régulateur argentin des valeurs mobilières pour lancer des contrats à terme Bitcoin en pesos argentins.

Les pourparlers, qui ont commencé il y a quelques mois, sont en cours, mais le régulateur n’a pas encore tranché.

Ismael Caram, directeur général adjoint des marchés financiers chez Matba Rofex, a parlé du développement en déclarant :

«Nous voulons attirer les clients sur le marché réglementé qui ne peuvent pas opérer sur des bourses non réglementées. Nous percevons une demande naissante mais continue de la part des clients, qui souhaitent accroître leur exposition aux actifs cryptographiques. »

Dans le même temps, une porte-parole proche du dossier à la Commission nationale argentine des valeurs mobilières a déclaré que le régulateur examinait la proposition, mais qu’il ne s’agissait pas d’une demande prioritaire, ajoutant que la proposition devrait également être évaluée par le ministère de l’Économie de l’Argentine. Banque centrale.

Matba Rofex prévoit de négocier le nouvel ETF à terme Bitcoin réglé en espèces sur des plateformes électroniques, ainsi que d’autres dérivés financiers.

Les contrats à terme Bitcoin nécessiteront des garanties plus élevées et des positions ouvertes plus faibles que les autres, car ils sont considérés comme plus risqués que les dérivés standard. La proposition stipule que les investisseurs devraient déposer une garantie d’environ 30 à 40 % de la valeur du contrat.

Les actifs sous-jacents des nouveaux contrats à terme seront l’indice des prix Bitcoin. Lancé en avril, l’indice publie le prix de l’actif en temps réel en pesos argentins, sur la base de 12 échanges locaux de crypto-monnaie différents.

Caram a révélé que Matba Rofex envisageait également de travailler sur des contrats à terme d’autres crypto-monnaies telles que Ethereum, ou de nouveaux instruments tels que les fonds négociés en bourse de crypto-monnaie.

Si le régulateur donne son approbation, Matba Rofex sera la première bourse à lancer des contrats à terme Bitcoin réglementés en Argentine. Cependant, les citoyens accèdent déjà à des produits similaires par le biais d’échanges non réglementés.

L’essor des crypto-monnaies en Argentine

Compte tenu de la position positive du gouvernement envers les crypto-monnaies en Argentine, Matba Rofex pourrait obtenir l’approbation dont elle a besoin.

Les crypto-monnaies ne sont pas interdites dans le pays et sont donc légales. Cependant, le gouvernement a publié des réglementations sur les crypto-monnaies liées aux taxes et à la prévention du terrorisme financier et du blanchiment d’argent.

En août, le président argentin, Alberto Fernández, a déclaré dans une interview qu’il était ouvert à l’adoption des crypto-monnaies comme monnaie légale. En outre, il a déclaré qu’il y avait de grandes discussions sur l’utilisation et la valeur des actifs cryptographiques non seulement en Argentine mais aussi dans le monde entier. Cependant, il a reconnu que les questions devaient être traitées avec précaution et a admis qu’il avait des connaissances limitées sur le sujet des actifs cryptographiques.

Selon la société d’analyse de données blockchain Chainalysis, l’Argentine est l’un des neuf pays avec la plus forte adoption d’actifs cryptographiques. Environ 60% des citoyens argentins investissent dans les crypto-monnaies pour protéger leur épargne contre l’inflation qui oscille autour de 50% par an et les crises monétaires récurrentes auxquelles le pays est confronté.

