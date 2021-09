L’Argentine et le Brésil éliminatoires de la Coupe du monde suspendus suite à des problèmes de coronavirus

in

Un match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Argentine et le Brésil a été suspendu dimanche après-midi après que des responsables de la santé sont entrés sur le terrain pour répondre aux préoccupations liées au coronavirus concernant trois joueurs argentins.

Le compte Twitter officiel de l’Argentine a tweeté que le jeu ne continuerait pas.

“La rencontre entre #Brasil et @Argentina a été suspendue”, a écrit l’équipe.

Antonio Barra Torres, président de l’agence de santé du Brésil, a annoncé que quatre joueurs argentins seraient condamnés à une amende et expulsés pour n’avoir prétendument pas suivi les protocoles COVID-19 du pays.

Quatre joueurs argentins de la Premier League anglaise ont été placés en quarantaine par l’agence de santé brésilienne avant le match. Malgré cet ordre, trois des quatre sont partis pour l’Argentine. Emiliano Martinez et Emiliano Buendia ou Aston Villa et Giovanni Lo Celso et Cristian Romero de Tottenham ont joué pour l’Argentine bien que la Premier League ne veuille pas que les joueurs soient libérés pour des missions internationales en raison de la nécessité de se mettre en quarantaine pendant 10 jours dans un hôtel à leur retour. Maintenant, ils sont pris dans les restrictions de quarantaine brésiliennes.

L’arbitre et le commissaire du jeu déposeront un rapport disciplinaire de la FIFA pour déterminer les prochaines étapes de la reprise du match.

“L’arbitre et le commissaire du match soumettront un rapport à la Commission de Discipline de la FIFA, qui déterminera les étapes à suivre. Ces procédures sont strictement conformes à la réglementation en vigueur”, indique le communiqué.

