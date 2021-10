L’Argentine fait un pas de plus vers le Qatar et le Pérou est déjà avant-dernier

15/10/2021 à 10h21 CEST

L’Argentine a battu le Pérou 1-0 jeudi et a franchi une nouvelle étape vers la Coupe du monde au Qatar en consolidant sa deuxième place et étendre à huit points la distance avec le troisième classé dans les qualifications sud-américaines, l’Équateur.

Le Pérou, qui avait la possibilité de prendre un point si Yoshimar Yotún n’avait pas gaspillé un penalty en seconde période, est tombé à l’avant-dernière position du classement.

Un seul but de Lautaro Martínez a permis à l’Albiceleste de remporter sa deuxième victoire à domicile en seulement cinq jours, atteignant 25 points et restant derrière le leader brésilien, qui en compte 31.

L’Argentine, venue d’un match nul avec le Paraguay à Asunción et d’une raclée de l’Uruguay à Buenos Aires, a réussi à clôturer cette triple date en octobre avec sept points sur neuf possibles pour être très bien positionnée pour obtenir son passeport pour le Qatar 2022.

Le Pérou, quant à lui, a battu le Chili à domicile mais a ensuite engrangé des défaites avec la Bolivie et l’Argentine en tant que visiteurs pour laisser leurs aspirations à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde très compliquées.

L’Argentine a commencé avec deux options très claires, d’abord avec une arrivée de Rodrigo De Paul sur la droite et un tir croisé à peine dévié puis une option d’Ángel Di María sur la gauche et un centre bas qui est passé près du deuxième poteau.

Le Pérou a titubé en défense pour sortir rapidement d’une contre-attaque et après 5 minutes a eu une option sur un coup franc de Gianluca Lapadula qui a été repoussé par Emiliano ‘Dessine’ Martinez dans une grande réaction.

L’Argentine a réagi avec un centre de Lionel Messi trois minutes après que Cristian ‘Cuti’ Romero ait marqué de la tête mais a été refusé par l’arbitre Wilton Sampaio par position avancée.

A 20 min ‘Draw’ Martínez est réapparu avec solvabilité, dans une triple date de séries éliminatoires au cours de laquelle il a réussi à maintenir la clôture «albiceleste» invaincue lors des trois matchs.

Trois minutes plus tard, un centre de De Paul n’a pas trouvé une bonne définition de Di María avec un tir dévié, qui a été répété à la 38e minute avec un autre tir du joueur du Paris Saint Germain qui est passé au-dessus de la barre transversale.

Et à la minute 42 est venu l’ouverture du tableau d’affichage avec une bonne connexion de De Paul avec Nahuel Molina qui s’est terminée par un centre précis pour l’avance de Lautaro Martínez à Carlos Zambrano pour se connecter avec une tête et laisser le gardien Gallese sans options.

Il s’agissait du 17e but de l’attaquant de l’Inter Milan en 33 matchs avec une efficacité moyenne de 0,51% qui équivaut à Lionel Messi seulement derrière Hernán Crespo et Gabriel Batistuta.

De cette façon, l’Argentine s’est reposée avec l’avantage rassurant sur le tableau d’affichage, tandis que Ricardo Gareca a dû changer les plans de la deuxième étape.

À la 55e minute, Pedro Aquino, avec un tir de 35 mètres, a de nouveau demandé au gardien argentin que, sept minutes plus tard, après La passe vide de Yotún a touché Jefferson Farfán entré pour Wilton Samapio pour déterminer un penalty.

Le public a connu Martínez, une grande figure de la dernière Copa América et dans l’exécution Yoshimar Yotún lui-même a envoyé un tir à la barre transversale dans un ballon qui est ensuite sorti à l’extérieur.

Ce jeu a marqué une charnière du jeu parce qu’alors À 67 ans, un coup franc exécuté par Messi a trouvé Gallese bien situé et à la 87e, un but de Guido Rodríguez a été annulé pour une faute. en dirigeant une croix de Rodrigo De Paul.

Après ce triomphe, l’Argentine cherchera à assurer son classement dans l’exigeante double date de novembre contre l’Uruguay à Montevideo et le Brésil à domicile à San Juan, tandis que le Pérou partira à la recherche de deux victoires contre la Bolivie à Lima et le Venezuela à l’extérieur pour croire encore que Qatar 2022 est possible.

FICHE TECHNIQUE

1. Argentine: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi et Marcos Acuña ; Leandro Paredes (m.72, Guido Rodríguez), Rodrigo De Paul; Giovani Lo Celso (m.92, Exequiel Palacios), Lionel Messi et Ángel Di María (m.72, Nicolás González) ; Lautaro Martínez (m.84, Joaquín Correa).

0. Pérou: Pedro Gallese, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco ; Pedro Aquino; Christian Cueva, Christofer Gonzales (m.84, Marcos López), Yoshimar Yotún (m.72, Gabriel Costa) et Raziel García (m.72, Wilder Cartagena) ; Gianluca Lapadula (d. 60, Jefferson Farfán).

but: 1-0, m.42 : Lautaro Martínez.

Arbitre: Le Brésilien Wilton Pereira Sampaio. Il a réprimandé Yotún, Raziel García.

Incidents: Match de la douzième journée des Éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022 disputé au stade « Monumental » Antonio Vespucio Liberti, à Buenos Aires.