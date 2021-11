L’Argentine jouera huit matchs avant la Coupe du monde au Qatar

18/11/2021 à 15h36 CET

L’Albiceleste planifie déjà comment se rendre à la Coupe du monde en bonne forme. Et il disputera quatre matches à élimination directe et quatre matches amicaux, dont un avec l’Italie dans le cadre d’un hommage à Diego Maradona. Lionel Messi Il n’a pas pu disputer l’une des deux dates de qualification en attente pour avancer sa récupération physique avec son club, et lui enlever la charge de matchs et de déplacements pour qu’il atteigne la Coupe du monde de la meilleure des manières.

L’équipe nationale argentine a atteint l’objectif de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar et a clôturé un 2021 stellaire, au cours duquel elle a également été sacrée championne de la Copa América au Brésil, brisant la malédiction de 28 ans sans remporter de titres.

Ce fut la meilleure année de Lionel Messi Avec sa sélection, et sa qualification pour la Coupe du monde lui permet de finir l’année plus libre et avec la satisfaction de l’objectif atteint. Comme lui, le reste de ses coéquipiers ont déjà rejoint la discipline de leurs clubs, mais le staff technique travaille déjà à la préparation qui permettra à l’équipe d’accéder au mieux à la Coupe du monde. Et il y aura une série de matchs qui permettront au coach, Lionel scaloni définir la liste des 23 joueurs qui représenteront les bleus et blancs.

Un cas particulier est celui du capitaine Lionel Messi. Le footballeur de 33 ans a fait un gros effort pour aider son équipe à se qualifier contre l’Uruguay et le Brésil. Il est arrivé avec une gêne musculaire et un coup à l’un de ses genoux. Et déjà en pensant au calendrier des matchs 2022, Lionel scaloni Il envisage de lui donner du repos lors de l’une des deux dates à élimination directe qui se joueront en janvier, février et mars, afin qu’il récupère et puisse jouer pleinement pour son équipe ; quelque chose qu’il n’a pas pu faire à cause du calendrier vertigineux des éliminatoires post-Covid en Amérique du Sud.

Ce sera la cinquième Coupe du monde de crack, sa grande illusion et celle de tous les Argentins qu’il parvient à remporter la Coupe du monde. Et le but est qu’il arrive en totalité. A ce titre, la Sélection Consensuelle avec lui et avec le PSG, la charge de matches que le Ten aura en 2022.

L’Albiceleste a déjà défini quelques matchs qu’ils devront jouer en 2022 et qui serviront à l’Organisme technique pour dresser la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du monde et pour effectuer la préparation de l’épreuve de la Coupe du monde. Il y aura quatre matchs de qualification : deux fin janvier et deux fin février. Et puis il y aura deux dates FIFA avant la Coupe du monde qui débutera le 21 novembre.

A la trêve de juin, match confirmé : l’Argentine affrontera l’Italie, match dans lequel les champions de l’America’s Cup et du Championnat d’Europe se rencontreront, éventuellement à Wembley. Cette fête servira également à rendre hommage à Diego Maradona.

L’Italie ne s’est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde et devra disputer les playoffs en mars. Ce sera l’une des rares chances que l’Albiceleste aura d’affronter une équipe européenne avant la Coupe du monde. Les entraîneurs veulent que l’équipe nationale joue contre une autre puissance, et ils travaillent déjà à la recherche de rivaux, en pensant avant tout aux équipes qu’ils pourraient affronter au Qatar.

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde du Qatar aura lieu le 22 mars, une fois la date des repêchages terminée et toutes les équipes classées connues. Et cela se déroulera dans le cadre du 72e Congrès ordinaire de la FIFA à Doha, la capitale du Qatar.

L’agenda de l’Argentine jusqu’à la Coupe du monde au Qatar

27 janvier : le Chili part pour les éliminatoires.

1er février : la Colombie à domicile pour les Éliminatoires.

24 mars : Venezuela à domicile pour les qualifications.

29 mars Équateur en tant que visiteur pour les qualifications.

Juin amical avec l’Italie. Il y a encore un jeu à définir.

Septembre : deux matches amicaux de Coupe du monde.

Novembre et décembre : Coupe du monde du Qatar

Comment sera le tirage au sort ?

Le format sera le même que lors des dernières éditions : quatre pots classés selon le classement FIFA au moment du tirage au sort plus le pays hôte, le Qatar parmi les têtes de série. Aucun pays ne peut en croiser un autre au sein d’un même tambour, divisé en huit groupes.

L’Argentine se classe sixième au classement de la FIFA, avec 1739 points avec une grande différence par rapport à l’Espagne, qui est septième avec 1688, avec laquelle il est très probable qu’elle rejoindra le premier pot et sera tête de série.

Si le tirage au sort avait lieu aujourd’hui, les têtes de série seraient : Qatar (hôte), Belgique (1er), Brésil (2e), France (3e), Angleterre (4e), Italie (5e), ​​Argentine (6e) et Espagne (7e) ).