L’Argentine licencie Paulo Dybala en raison d’une blessure

10/01/2021 à 22:29 CEST

L’entraîneur argentin, Lionel Scaloni, a annulé vendredi l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala en raison d’une blessure liée à la préparation du triple tour des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 au Qatar contre le Paraguay, l’Uruguay et le Pérou.

“Après l’évaluation de ses études médicales, il a été décidé que le footballeur Paulo Dybala serait mécontent de l’appel à la triple date d’octobre.“, a rapporté l’Association argentine de football (AFA) via les réseaux sociaux.

L’autre modification de la masse salariale initiale est intervenue ce jeudi lorsque le défenseur Facundo Medina, du Racing Club de Lens, a été convoqué.

LAlbiceleste se rendra au Paraguay le 7 octobre lors de la onzième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Trois jours plus tard, rrecevra l’Uruguay dans un match en cours donné du cinquième jour, et le 14 octobre, il affrontera le Pérou à domicile le douzième jour.

Toujours avec un match de moins, le Brésil et l’Argentine sont en tête des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 invaincus avec respectivement 24 et 18 points. Ils sont suivis par l’Uruguay (15), l’Équateur (13), la Colombie (13), le Paraguay (11), le Pérou (8), le Chili (7), la Bolivie (6) et le Venezuela (4).

La liste complète:

– Gardiens de but: Franco Armani (River Plate-ARG), Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), Esteban Andrada (Monterrey-MEX) et Juan Musso (Atalanta-ITA).

– Défenses: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese-ITA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham-ING), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) -ITA), Lisandro Martínez (Ajax-HOL), Marcos Acuña (Séville), Nicolás Tagliafico (Ajax-HOL) et Facundo Medina (Racing-FRA).

– Milieu de terrain: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-ALE), Leandro Paredes (PSG-FRA), Giovani Lo Celso (Tottenham-ING), Guido Rodríguez (Betis), Nicolás Domínguez (Bologne-ITA) et Alejandro Gómez (Séville).

– Avant: Lucas Alario (Bayer Leverkusen-ALE), Lionel Messi (PSG-FRA), Lautaro Martínez (Inter-ITA), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Ángel di María (PSG-FRA) , Joaquín Correa (Inter-ITA) et Julián Álvarez (River Plate-ARG).