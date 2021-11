L’Argentine, pour tamponner le passeport pour le Qatar dans un superclassique sans Neymar

16/11/2021 à 08:00 CET

Il n’y aura pas de Leo Messi contre Neymar Jr. en Argentine-Brésil (ce lendemain matin à 00h30) dans le match de qualification sud-américain pour Qatar 2022. La star brésilienne a subi quelques malaises au niveau des abducteurs de sa jambe gauche, lors du dernier entraînement à Sao Paulo, et n’est pas montée dans l’avion en direction de San Juan, dans le nord de l’Argentine.

C’est une défaite très sensible pour Tite, qui l’obligera à introduire des changements dans son triplé offensif. L’extrême Raphinha (Leeds) et Matheus Cunha (At. Madrid) ont une place garantie, et avec le KO de Neymar le madridista pourrait avoir sa chance Vinicius Jr., qui a réalisé une très bonne seconde mi-temps contre la Colombie.

Il y a toujours des comptes en attente dans un superclassique Argentine-Brésil. Calculatrice en main, ce qui est en jeu, c’est le classement albiceleste pour Qatar 2022, pour cela il faut gagner, mais cela peut même valoir un match nul. Le Brésil, qui compte 34 points sur 36 possibles lors des éliminatoires sud-américains, est déjà en Coupe du monde et cherche à recoudre la blessure de Maracanazo que l’Argentine lui a infligée en juillet lors de la finale de la Copa América.

L’affrontement est une revalidation entre invaincus sur qui domine le continent. Le bas de Neymar Jr. Il lui enlève 50% de son éclat, puisqu’il n’y a aucun joueur dans la Canarinha avec un niveau similaire.

Le mot des coachs ! ?? Lionel Scaloni et Tite 🇧🇷 palpitent ce que sera ce grand classique sud-américain 🤩 # EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/eiToB294xM – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 15 novembre 2021

MESSI TIULAR ET LEADER D’UN ALBICELESTE TRÈS FORT

Léo Messi, qui regagne le titre, sera la seule superstar d’un crash qui a eu un gant blanc auparavant, avec des décibels très bas.

Tite, l’entraîneur de Canarinho, n’est pas entré dans le chiffon dans la décision, pour le moins controversée, du président de l’AFA, Claudio Tapia, pour retirer le superclassique du Monumental de Núñez, pour l’emmener à San Juan, dans l’un de ses fiefs électoraux, où l’Albiceleste n’a jamais joué.

Le chaos qui a provoqué la vente des billets ternit une fois de plus l’image du superclassique. Sa dernière édition, en septembre, a provoqué une polémique planétaire, lorsque la surveillance sanitaire brésilienne a interrompu le match à Sao Paulo en raison d’une prétendue violation des protocoles par des joueurs argentins résidant en Angleterre. La FIFA, en passant, n’a pas encore pris de résolution & mldr; Comme prévu, il est prévu que les deux équipes soient déjà mathématiquement au Qatar.

Scolani s’accroche à Leo Messi et à une séquence d’invincibilité de deux ans pour obtenir un nouveau triomphe de la valeur ajoutée, comme celui de la dernière journée à Montevideo (0-1). Votre seule question est de savoir si Des murs sera de jouer.

Au retour de son ’10’, le sélectionneur argentin assure que «l’autre jour, il était bon sur le plan physique, mais nous avons finalement décidé que le mieux était qu’il joue quelques minutes pour qu’il puisse se sentir bien & rdquor;. Votre seul est si Des murs sera de jouer.

COUTINHO CONTINUERA DANS LA RÉSERVATION

Le Brésil est présenté avec Matheus Cunha de neuf ans, à la place de Gabriel Jesus. L’absence de Neymar Jr. ne changera pas la donne de Philippe Coutinho : il n’a pas joué une minute contre la Colombie, et recommencera une fois de plus sur le banc. Sa place sera occupée par un Lucas Paqueta qui est devenu un intouchable grâce à ses bonnes performances.

La Canarinha ne pourra pas non plus compter sur Casemiro, qui est faible en raison de l’accumulation de cartes. Ta place le prendra Fabinho (Liverpool) qui formera un double pivot avec Fred (Manchester United). Derrière, Eder Militao formera une paire centrale avec Marquinhos puisque le vétéran Thiago Silva se reposera.

LES ALIGNEMENTS PROBABLES ARGENTINE-BRÉSIL

Argentine: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Otamendi, Acuña ; De Paul, Guido Rodríguez (Paredes), Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martínez et Di Maria.

Brésil: Alisson ; Danilo, Éder Militap, Marquinhos et Alex Sandro ; Fabinho, Fred et Lucas Paquetá ; Raphinha, Matheus Cunha et Vinicius Jr.

Arbitre: Andrés Cunha (Uruguay)

Stade: Bicentenaire, à San Juan (Argentine)

Calendrier: À 00h30 CET