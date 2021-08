L’Argentine pourrait évaluer l’utilisation des crypto-monnaies pour l’inflation

in

Le président argentin, Alberto Fernández, a déclaré lors d’une interview pour un site Internet qu’il était nécessaire de susciter un débat pour que le pays puisse être intégré à l’écosystème des crypto-monnaies. Soulignant que ce serait une option viable pour annuler l’effet inflationniste. Il a également souligné qu’il serait nécessaire de trouver un moyen spécifique de réguler le marché, car “il pourrait être utilisé pour de nombreux abus”. Ce qui suggère que l’Argentine pourrait évaluer l’utilisation des crypto-monnaies.

D’un autre côté, Fernández a déclaré que son gouvernement « fait face à des pressions sur les taux de change » qui « plusieurs fois » sont « intéressés ». Et il a réitéré ses critiques sur la gestion de Mauricio Macri pour l’accord avec le FMI, qu’il a qualifié d'”incompréhensible” et “impardonnable”.

“Nous avons accumulé des réserves et nous sommes confrontés à la pression de change que nous avons, qui sont souvent intéressés”, a déclaré Fernández, ajoutant: “Nous avons eu un épisode où le dollar bleu a augmenté de 11 pesos en deux jours et 500 mille dollars avaient été achetés, et ça l’a fait monter.

“Il faut risquer les crypto-monnaies”

De plus, le président a affirmé que « la discussion sur le fonctionnement des crypto-monnaies est mondiale et je dois avouer que c’est une question de prudence. Dans mon cas, pour l’inconnu. Mais c’est indéniable, c’est peut-être un bon chemin ».

Il a également commenté qu’il est vrai qu’ils génèrent de l’insécurité en s’assurant qu’ils ont vérifié les détournements de fonds et les escroqueries avec l’utilisation de crypto-monnaies. En ce sens, il a affirmé et affirmé qu’il s’agit d’une question qui doit être abordée avec « soins ».

D’autre part, il a exprimé que “Vous devez risquer les crypto-monnaies car c’est peut-être une bonne voie”. C’est ainsi qu’il l’a soutenu, lors de l’entretien que le journaliste Julio Leiva a réalisé avec lui.

En plus des crypto-monnaies, le président Alberto Fernández envisage de légaliser la marijuana

En plus de mettre à jour certaines annonces, le président Alberto Fernández a parlé de la marijuana et a assuré qu’il n’avait aucun “problème” à ouvrir le débat sur sa légalisation. En ce sens, il a demandé que cela se fasse « sans hypocrisie ». Et il a averti que la consommation d’alcool est le “plus gros problème” chez les jeunes.

Fernández a assuré que “petit à petit des pas doivent être faits” autour de la question de la marijuana et a souligné les progrès de sa production à des fins thérapeutiques et industrielles dans le pays. «Je n’ai aucun problème à générer ces débats. Dans toutes ces choses je suis quelqu’un de très libéral et chacun a le droit de faire ce qu’il veut de sa vie, même de se faire du mal ».

L’Argentine plongée dans l’inflation

D’autre part, et en plus des considérations qui suggéreraient que l’Argentine pourrait évaluer l’utilisation des crypto-monnaies, Fernández a également déclaré que son gouvernement avait reçu de la direction de Macri un indice d’inflation de “50 quelque chose” points en 2019, et il a souligné: “Nous l’avons abaissé à 35% et maintenant nous nous battons pour qu’il n’augmente pas beaucoup plus.” Cependant, il a estimé que “c’est un problème très sérieux car les prix des denrées alimentaires se sont appréciés dans le monde”.

« Il y a de l’inflation partout dans le monde, rien de plus que, dans notre cas, elle est plus élevée car il y a une conscience commerciale très perverse qui essaie de profiter du moment pour en profiter. Et c’est dommage car il n’y a pas de solidarité d’entreprise”, a-t-il souligné.

Concernant la négociation de la dette, Fernández a réitéré que “ce que Macri a fait avec le FMI est incompréhensible et impardonnable”. À cet égard, il a illustré : « Le FMI a alloué 50 milliards de dollars pour aider le monde entier. Et il a prêté 57 milliards de Macri alors que l’Argentine était en défaut.

Il a également remis en cause la gestion de son prédécesseur en fonction car, a-t-il dit, « il a promis de payer en si maigres versements que, si je devais me réunir l’année prochaine. Je devrais payer 19 milliards de dollars.

Dans sa critique de l’opposition de Juntos por el Cambio (JxC), Fernández lui a reproché qu'”au lieu de venir et de dire ‘Nous avons fait ce gâchis et nous voulons vous aider’, ils m’expliquent comment je dois le faire”. “C’est très étonnant parce que ce que je ne vais pas faire, c’est ce qu’ils ont fait”, a déclaré Fernández.

