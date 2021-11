L’Argentine prévoit de lancer des contrats à terme Bitcoin ; La SEC américaine reporte la date limite de l’ETF Valkyrie Spot BTC à janvier

Fonds négocié en bourse ETF

L’Argentine prévoit de lancer des contrats à terme sur Bitcoin tandis que la SEC américaine reporte la date limite de l’ETF Bitcoin Spot Valkyrie à début janvier

Valkyrie Fund CIO a déclaré que l’ETF Bitcoin Spot n’arriverait pas avant le milieu de l’année prochaine, car le régulateur essaie de « se faire une idée de ce qui se passe exactement avec ces échanges ».

L’Argentine envisage maintenant de lancer des contrats à terme Bitcoin réglementés.

La bourse locale de contrats à terme et d’options Matba Rofex a soumis une proposition au régulateur argentin des valeurs mobilières pour lancer des contrats à terme Bitcoin réglés en espèces en pesos argentins. Les pourparlers à ce sujet ont commencé il y a quelques mois, mais la Commission nationale des valeurs mobilières d’Argentine n’a pas encore statué sur la question.

S’il est approuvé, ce sera le premier contrat à terme Bitcoin réglementé à être lancé en Argentine, bien que des produits similaires soient accessibles via des plates-formes non réglementées.

Le produit ne s’adresserait pas au grand public mais uniquement aux « investisseurs qualifiés et spécialisés » et aux « entreprises » qui sont « informées du produit et de sa volatilité ».

Il est probable que la société obtienne l’approbation car il y a quelques mois, le président argentin Alberto Fernandez avait déclaré qu’il était ouvert à l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale.

« Je ne veux pas aller trop loin sur un membre […], mais il n’y a aucune raison de dire non », a-t-il déclaré à l’époque.

Rofex, le plus grand marché à terme d’Argentine, envisage non seulement des contrats à terme pour Bitcoin, mais envisage également des produits similaires pour d’autres crypto-monnaies s’il y a une demande pour eux.

Qu’en est-il de l’ETF Bitcoin Spot ?

Aux États-Unis, pendant ce temps, le premier ETF Bitcoin Futures a commencé à être négocié le mois dernier. Plus d’un de ces produits a fait ses débuts, ProShares devenant le fonds le plus rapide à accumuler 1 milliard de dollars d’actifs tandis que Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) a attiré 10 millions de dollars au cours des 5 premières minutes de négociation.

Alors que le fonds négocié en bourse lié aux contrats à terme Bitcoin cotés sur le CME a vu le feu vert, le spot Bitcoin ETF est loin de la réalité. Cette semaine, la SEC américaine a encore reporté sa décision sur le Valkyrie Bitcoin Fund de 60 jours supplémentaires, soit le 7 janvier 2022.

« La Commission estime qu’il est approprié de désigner un délai plus long pour rendre une ordonnance approuvant ou désapprouvant le changement de règle proposé afin qu’il ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les questions soulevées dans les lettres de commentaires qui ont été soumises en rapport avec cela », a déclaré le régulateur dans un communiqué.

Dans une interview avec CNBC, le directeur des investissements de Valkyrie Funds, Steven McClurg, a déclaré qu’il ne verrait pas d’ETF bitcoin avant au moins le milieu de l’année prochaine.

« Le personnel essaie toujours de comprendre ce qui se passe exactement avec ces échanges. Ils essaient de mettre un peu plus de structure réglementaire autour d’eux avant de… aller de l’avant avec cela », a-t-il déclaré.

