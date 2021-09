L’Argentine quitte Ferrao, Dyego et le Brésil de Pito sans fin

29/09/2021 à 22h00 CEST

.

équipe nationale argentine a réussi son laissez-passer pour la finale de la Coupe du monde en Lituanie ce mercredi après avoir battu le Brésil 1-2 dans la première demi-finale. L’Argentine a été la grande dominatrice de la première partie du match et la preuve en était l’avantage de l’Albiceleste à la fin des 20 premières minutes. Les joueurs du Barça Ferrao, Dyego et Pito, éliminés.

SOUTIEN-GORGE

ARG

Brésil

Guitta, Dyego, Ferrao, Gadeia, Rodrigo Araújo, -cinq initiales- ; Willian (ps), Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leonardo, Vinicius Rocha, Pito, Arthur, Le et Dieguinho.

Argentine

Nicolás Sarmiento, Ángel Claudino, Santiago Basile, Alan Brandi, Pablo Taborda, -cinq initiales- ; Lucas Farach (ps), Damián Stazzone, Lucas Bolo, Maxi Rescia, Leandro Cuzzolino, Cristian Borruto, Constantino Vaporaki, Andrés Santos et Matías Edelstein.

Buts

0-1, M. 11 Cristian Borruto. 0-2 M. 13 Cristian Borruto. 1-2 M. 17 Ferrao.

Arbitres

Juan Cordero (Espagne) et Alejandro Martínez (Espagne)

Incidents

Arène de Kaunas. Environ 8 000 spectateurs.

La première grande occasion a été pour l’Argentine avec un tir du gauche d’Alan Brandi et Guitta a bien réagi (min.8). Le premier but de l’Argentine a été signé par Cristian Borruto à la fin d’une pièce arrêtée (min. 11). Une minute plus tard, le gardien argentin Sarmiento a stoppé un jeu commencé par Leonardo et terminé sans succès par Ferrao.

Borruto a mis le 0-2 dans une belle contre-attaque de l’équipe argentine (min.13). En 15 minutes, Ángel Claudio a tiré le bâton droit du but de Guitta. Le Brésil a montré des symptômes d’être très touché mentalement

Canarinha a réduit l’écart avec un but de Ferrao qui a mis fin à un grand jeu de stratégie dans lequel Lucas Bolo a remporté la position (min.17).

En deuxième mi-temps, les rôles se sont inversés et le Brésil a pris le contrôle du ballon et acculé l’Argentine dans son domaine. À la 29e minute, Maxi Rescia Il a terminé une occasion très claire, mais Guitta a sauvé avec une grande habileté.

Vinicius Rocha était à égalité, mais une fois de plus Sarmiento a repoussé le tir de l’ailier brésilien. Au cours des 5 dernières minutes, Le Brésil a utilisé le gardien de but avec l’intention d’égaliser le match, mais l’Argentine a su défendre le 5 pour 4 et a remporté le ticket pour sa deuxième finale consécutive de Coupe du monde.