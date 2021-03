L’Argentine se charge de reprendre les îles Falkland en tant que «politique d’État» appelant un soutien régional | Monde | Nouvelles

Le secrétaire national des Malouines, Daniel Filmus, a déclaré aujourd’hui: « La cause des Malouines ne concerne pas seulement l’Argentine, mais aussi toute la région. » Le secrétaire pour les Malouines, l’Antarctique et les îles de l’Atlantique Sud du ministère des Affaires étrangères, Daniel Filmus, a déclaré que la revendication de souveraineté de l’Argentine sur les îles Falkland est une préoccupation de l’ensemble du bloc commercial sud-américain du Mercosur. Il a également souligné que le gouvernement de l’Argentine a fait de la question une «politique d’État» après la création du Conseil national des affaires de l’archipel.

Dans le dernier entretien avec l’agence de presse nationale argentine ., Daniel Filmus a déclaré qu’il étudierait le malaise des insulaires face à la décision du Royaume-Uni de les exclure de l’accord commercial post-Brexit avec l’Union européenne.

En décembre 2020, l’administration du Mercosur a déclaré qu’elle affirmerait son plein soutien au droit de l’Argentine d’engager des poursuites judiciaires contre les «activités illégales et non autorisées impliquant l’exploitation des ressources naturelles dans les îles Malvinas».

L’organisation Mercosur est un bloc commercial régional d’Amérique du Sud, créé par le Traité d’Asunción en 1991.

M. Filmus a déclaré: «Le soutien permanent du Mercosur aux droits souverains de l’Argentine sur les îles Malvinas montre que c’est une cause qui ne concerne pas seulement notre pays, mais aussi le bloc régional.

M. Filmus a déclaré: « L’accord signé la semaine dernière à Genève, à la Croix-Rouge internationale, qui entame la deuxième phase de l’initiative humanitaire qui identifiera les soldats argentins tombés en combattant courageusement aux Malouines, est le résultat d’une politique d’État qui a commencé en 2012 et qui, après de nombreuses années d’attente, a déjà permis à 115 familles d’identifier et d’honorer leurs proches.

« Nous continuerons de travailler pour conclure avec l’identification de tous les morts. »

M. Filmus a ensuite contesté le droit du Royaume-Uni de maintenir une présence militaire aux Malouines.

S’adressant à ., M. Filmus a déclaré: « L’Argentine et toutes les organisations multilatérales dont elle fait partie ont condamné la présence militaire britannique dans l’Atlantique Sud.

«La base militaire des Malouines constitue une menace pour toute la région et viole les résolutions des Nations Unies sur les Malouines et la zone de paix de l’Atlantique Sud.

« Cette base n’a en aucun cas un sens défensif, puisque l’Argentine a réitéré que le seul moyen de retrouver l’exercice de la souveraineté est la paix et le dialogue.

<< Le principal objectif de la présence militaire est d'assurer l'accès et le contrôle britanniques de l'Antarctique, le couloir biocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique, et de faire en sorte que le Royaume-Uni puisse continuer à exploiter les ressources naturelles de toute cette région.

« Le ministère argentin des Affaires étrangères a fermement condamné la décision de Boris Johnson de maintenir une présence militaire dans les îles. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.