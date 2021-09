L’Argentine se rapproche d’un nouvel accord avec la Juventus

in

La Juventus est sur le point d’obtenir un nouveau contrat avec Paulo Dybala, selon Fabrizio Romano. L’attaquant deviendra joueur autonome cet été.

Contrat de Paulo Dybala : attaquant pour conclure un nouvel accord avec la Juventus

Paulo Dybala a rejoint la Juventus en l’absence de Cristiano Ronaldo

Avec Cristiano Ronaldo étant passé à Manchester United, l’équipe de Serie A a besoin d’autres joueurs pour intensifier et remplir ses bottes.

Jusqu’à présent cette campagne, Dybala a réussi trois contributions de buts en quatre matchs, avec un but et deux passes décisives.

Avec plus de 250 matchs à son actif pour la formation italienne et plus de 100 buts en cours de route, le joueur de 27 ans devrait désormais être récompensé par un nouveau contrat au club.

Il ne semble jamais y avoir de pénurie de prétendants pour la signature de l’international argentin, donc mettre la plume sur un nouvel accord avec son équipe actuelle contribuerait grandement à dissuader l’intérêt pour le moment au moins.

Impressionné dès le début à Palerme

Parlant du nouvel accord, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a déclaré: “Nous négocions de la bonne manière – nous nous sentons proches, optimistes.”

Ce serait une bonne chose pour le club, ayant déjà abandonné l’un de leurs atouts précieux. Dybala est une autre pièce importante du puzzle de la Juve, donc le joueur qui s’entendrait sur de nouvelles conditions serait un coup de pouce pour eux.

Après avoir impressionné l’ancien club de Palerme en inscrivant 21 buts en 93 matchs, l’attaquant a été recruté par l’équipe de Serie A et y est depuis 2015.

Même s’il n’a pas connu le meilleur départ avec le club italien, il est désormais un habitué et cette saison est déjà l’un de leurs meilleurs pourvoyeurs en termes de contributions de buts.

Avec un certain nombre de contributions déjà cette saison, sa forme et son engagement envers le club pourraient être essentiels pour faire remonter la Juventus vers l’extrémité droite du tableau de Serie A et pour un combat potentiel pour le titre plutôt que de regarder vers le bas de ce.

Photo principale

Intégrer à partir de .