L’Argentine visite la Colombie avec des quotas plus serrés que jamais

in

07/06/2021 à 22:07 CEST

Ronald Gonçalves

En continuant avec les dates correspondant à Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, Argentine Oui La Colombie Ils affronteront ce mardi Barranquilla comme toile de fond d’une dispute qui sera certainement proche.

Ceci, d’autre part, se reflète dans les quotas des deux sélectionnés, étant donné qu’il n’y a pas de favori clair pour prendre les trois points. Particulièrement, la conquête de l’équipe albiceleste est évaluée à 2,5 et, de très près, celui des caféiculteurs s’élève à 2,8, tandis que la cravate se retrouve également à 2,8.

Cependant, la légère décantation qui existe est orientée vers la sélection de Scaloni, à la fois par des performances récentes et par un parcours historique. Être la deuxième meilleure équipe de ces qualifications seulement derrière Brésil, Les Argentins enregistrent 10 victoires, 4 tirages Oui 3 défaites contre les Colombiens au cours des deux dernières décennies, bien que leur dernière rencontre ait abouti à une victoire tricolore. Cependant, ceux de Reinaldo Rueda n’ont pas encore trouvé leur meilleure version, d’autant plus que ils se situent à la sixième place du classement avec deux victoires, un nul et deux défaites.

En tout état de cause, le différend entre Argentine Oui La Colombie attendra demain, Mardi 8 juin, où il sera vérifié si l’équipe de Messi, Lautaro et compagnie prolongera leur invaincu un jour de plus.