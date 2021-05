L’argument convaincant de la DGT qui soutient la nouvelle limite de 30 km / h en ville | Moteur

À partir du 11 mai, il y aura une nouvelle limite de vitesse dans les villes. Il ne sera possible de circuler à 30 km / h que dans les rues où il n’y a qu’une seule voie pour chaque direction.

Rendre les villes plus sûres pour les piétons, plus accueillantes pour les promenades et moins fréquentées. La DGT envoie un message en faveur des villes moins fréquentées, où les piétons sont à nouveau le personnage principal et passent dans les espaces verts.

«La nouvelle limite de 30 km / h est l’occasion de transformer une bonne partie de nos rues», commencent-ils par expliquer dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. “Récupérer d’autres usages de l’espace public et favoriser la modes de mobilité durable“Ils continuent.

Cette nouvelle limite entre en vigueur le 11 mai, en quelques jours, qui s’établit dans les plus petites rues de la ville où chaque sens de circulation n’a qu’une voie à circuler. Dans la vidéo, des rues à une seule voie sont montrées, ainsi que certaines des deux voies qui finissent par être réduites à une seule pour donner plus d’espace aux zones vertes et piétonnes.

Selon le #WHO, le risque d’être touché par un choc est réduit au moins 5 fois à 30 km / h au lieu de 50. 📢A partir du 11 mai, la #vitesse dans nos villes sur les routes à une seule voie dans chaque sens sera être de 30 km / h h. # A30MásSeguridad # Love30 #streetsforlife @UNGRSW pic.twitter.com/EhCJkxZgqy – Direction générale Trafic (@DGTes) 5 mai 2021

Ces routes ne peuvent circuler qu’à un maximum de 30 km / h, jusqu’à présent, les véhicules pouvaient atteindre 50 km / h sur n’importe laquelle de ces routes urbaines, quel que soit le nombre de voies. Par conséquent, les nouvelles limites seront les suivantes:

Jusqu’à ce que 20 km / h sur les routes qui ont une seule chaussée et une plate-forme de trottoir. Jusqu’à ce que 30 km / h sur les routes à voie unique pour chaque sens de déplacement. Jusqu’à ce que 50 km / h sur les routes à deux voies ou plus pour chaque sens de circulation.

En plus de faire des villes des espaces plus verts et plus accueillants, la DGT veille à ce que cette réduction de vitesse réponde également aux raisons de sécurité des piétons. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le risque de être heurté par une voiture est réduit au moins 5 fois à 30 km / h au lieu de 50.

Cette réduction de la vitesse de la population peut sauver des vies, permettant à la fois aux piétons et aux conducteurs de mieux réagir à un éventuel écrasement. La vitesse sur route a toujours été un mauvais ami de nos réflexes face à tout événement imprévu.

Même ainsi, d’après les commentaires qui accompagnent le tweet de la DGT, on peut voir que cette mesure ne conviendra pas à tout le monde. Les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ne peuvent être considérés comme un baromètre de l’opinion générale, Ils estiment que la mesure entraînera une congestion accrue du trafic dans les villes.