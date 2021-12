L’argument de la Cour suprême suggère un changement dans la jurisprudence de la loi sur l’avortement

C’est du moins ainsi que le Washington Post interprète l’argumentation orale d’aujourd’hui dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. L’équipe de cinq (oui, cinq) journalistes du Post qui a couvert l’argument écrit :

NRO a blogué l’argument, et son équipe le lit de la même manière. (J’ai raté l’argument en raison d’un rendez-vous chez le médecin et je n’ai pas lu de transcription.)

Le Post voit la Cour, au minimum, abandonner sa règle actuelle selon laquelle les États ne peuvent pas interdire l’avortement avant le point de viabilité fœtale, qui est généralement estimé entre 22 et 24 semaines. Il pense que les six juges non libéraux sont d’accord pour abandonner cette règle. Le Post ajoute : « Que cela signifierait-il annuler la conclusion de Roe v. Wade selon laquelle les femmes ont le droit fondamental de mettre fin à leur grossesse n’était pas clair. »

Les votes clés sont ceux du juge en chef Roberts et du juge Kavanaugh. Selon le récit du Post, Roberts a déclaré que « la limite de 15 semaines du Mississippi n’était pas un » écart dramatique « par rapport à la viabilité et a donné aux femmes suffisamment de temps pour faire le choix de mettre fin à leur grossesse ». Je suis d’accord.

Quant à Kavanaugh, il « a peu encouragé les partisans du droit à l’avortement dans ses commentaires et ses questions ».

Ça a l’air d’être une bonne idée. Et si Kavanaugh adopte cette «solution», cela signifie probablement que Roe v. Wade sera annulé quelle que soit la décision du juge en chef.

Amber Phillips du Post fournit ses «quatre points à retenir» de l’argument ici.

Lors de la couverture de NRO, Ed Whelan fait trois points sur l’argument :

Michael Brendan Dougherty est d’accord :

Dan McLaughlin ajoute :

[I]Il est difficile de voir comment les pro-vie pourraient être plus optimistes quant à la façon dont cet argument s’est déroulé. Rikelman et Prélogar [the two lawyers arguing that the Mississippi law is unconstitutional] n’a donné à la Cour aucune base sur laquelle se prononcer contre eux sans annuler Roe et Casey.

Cela me semble être une stratégie terrible, mais aussi la conséquence de la façon dont le mouvement pro-choix s’est raisonné dans un coin où le compromis est, pour ainsi dire, inconcevable. Cette intransigeance pourrait permettre aux juges de conclure plus facilement qu’il n’y a vraiment pas d’autre moyen d’éviter le choix du tout ou rien.

Kavanaugh, considéré comme le vote décisif, a martelé au point que sortir la Cour de l’avortement est le terrain d’entente démocratique neutre et petit. C’est très encourageant.