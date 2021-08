L’argument du prince Harry et du prince William à propos de Meghan a causé des «dommages irréparables» | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex semble prêt à retourner au Royaume-Uni avec des caméras Netflix car il aurait l’intention de réaliser un documentaire sur les Jeux Invictus. Il reste passionné par les Invictus Games qu’il a créés en 2013 après avoir assisté aux Warrior Games similaires aux États-Unis pour les vétérans souffrant de handicaps physiques et mentaux. Cela représenterait un autre projet indépendant que lui et son épouse la duchesse de Sussex ont entrepris depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020.

Cependant, la détermination de Harry et Meghan à faire les choses à leur manière n’a pas toujours été bien accueillie par les autres membres de la famille royale, y compris le frère de Harry, le prince William.

Dans un autre documentaire, intitulé “Meghan et Harry: deux années troubles” – des experts expliquent comment la relation entre les Sussex et les Cambridges s’est rompue.

Cela comprenait l’analyse d’une conversation tendue qu’Harry et William ont eue sur le rythme auquel la relation du duc et de la duchesse de Sussex a progressé dès le début.

Richard Fitzwilliams, un expert royal, a déclaré: “L’une des choses qui a incontestablement nui aux relations entre Harry et William, qui étaient si proches pendant tant d’années, était une série de rumeurs après le mariage.

“William a exprimé des doutes à Harry quant à savoir s’il était ou non trop rapide à se fiancer avec Meghan.

Camilla Tominey, journaliste au Telegraph, a ajouté: “Il y a eu une discussion fraternelle qui, je pense, a été exprimée par inquiétude de William mais a été interprétée à tort comme un manque de soutien.

“Des choses ont été dites et faites à l’approche du mariage que les deux parties regrettent, mais qui ont causé des dommages irréparables.”

La tension entre les Sussex et les Cambridge signifiait que la famille royale espère que le couple pourrait former le «Fab Four» a rapidement été exclu.

Daisy McAndrew, journaliste et animatrice, a parlé de la dispute.

Les tensions récentes entre les deux frères royaux ont été déclenchées par l’annonce de Harry qu’il publiera ses mémoires l’année prochaine.

Annonçant son accord avec les éditeurs Penguin Random House, Harry a déclaré qu’il refléterait “les hauts et les bas” et serait “précis et totalement véridique”.

Le duc a déclaré dans un communiqué: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Des rapports récents ont affirmé que William et son père, le prince Charles, avaient été “secoués” par l’annonce.