L’argument Norris sur Perez était une course difficile « pourrait ne pas tenir le coup »

Les commentaires de Lando Norris selon lesquels un pilote essayant de contourner l’extérieur devrait s’attendre à être appuyé n’ont aucun poids avec l’ancien champion de F1 Damon Hill.

Norris a été frappé d’une pénalité de temps au Grand Prix d’Autriche lorsqu’il a poussé Sergio Perez hors de la piste alors que le pilote Red Bull tentait de le dépasser par l’extérieur au virage 4.

Perez a mangé de la terre, perdu des places et Norris a été pénalisé de cinq secondes par les commissaires.

Informé de sa pénalité par le mur des stands McLaren, Norris a répondu: “A quoi s’attendait le gars en courant à l’extérieur?”

Mais alors que Norris n’est pas du tout d’accord avec le penalty, affirmant qu’il était « stupide » que Perez essaie de contourner l’extérieur, Hill a une vision différente.

“Il [Norris] courait comme il a grandi », a déclaré le champion du monde 1996 dans le podcast « F1 Nation ». « Il a en fait dit quelque part que [in] karting, tout le monde sait que si tu fais le tour à l’extérieur, quelqu’un va s’appuyer sur toi et te mettre dans la boue.

“Est-ce correct? C’est comme dire si vous entrez dans la surface de réparation [in football], alors vous pouvez faire trébucher quelqu’un. Je vais prendre une autre voie et voir ce qui se passe.

« Je suis d’accord, j’aime aussi les courses difficiles et vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce que quelqu’un cède, juste en contournant l’extérieur.

“Mais de la même manière, j’avais l’habitude de courir contre un certain pilote appelé Michael Schumacher et il me faisait ça – et il y avait un tollé quand c’est arrivé à cette époque, mais maintenant ça a changé.

« Ainsi, la tendance est aux gens qui veulent voir de l’action. De toute évidence, les fans veulent voir un peu de coup dur, un peu d’argy-bargie.

“Peut-être que les temps ont changé, mais si vous remontez encore plus loin, si vous mettez quelqu’un dans la boue, vous pourriez le tuer. C’était très dangereux de faire ça.

« Nous devons prendre une décision. Si, par exemple, il était interdit de pousser quelqu’un dans un coin, alors Lando aurait dû reculer dans le coin et faire de la place à Sergio, qui est à l’extérieur – et alors vous pourriez vous rapprocher de la course.

« Ainsi, l’argument selon lequel c’est une bonne course pourrait ne pas tenir, car les pilotes ne peuvent pas pousser les gens hors de la route. Cela pourrait signifier que les conducteurs ont plus de possibilités de faire le tour de l’extérieur. »

L’affrontement de Norris avec Perez n’était pas le seul incident de la course avec le pilote mexicain impliqué plus tard dans un incident similaire avec Charles Leclerc. Cette fois, Perez a été jugé fautif, giflé de deux pénalités.

Hill estime que tout se résume à suivre les limites, l’un des sujets brûlants de cette année.

Si les pilotes ne peuvent pas courir large sans dépasser les limites de la piste, alors ils ne peuvent pas non plus être forcés par des rivaux sans conséquences.

« En ce moment, nous parlons beaucoup de limites de piste, les gens perdent du temps à cause des limites de piste. Les pilotes ont commencé à accepter qu’ils ne pouvaient pas simplement rouler large sur le circuit, sur les trottoirs et prendre l’avantage.

« Ils commencent à appliquer des réglementations plus strictes aux limites de la piste, et s’ils commençaient à appliquer des réglementations plus strictes à la façon dont les gens conduisaient ? Parce que je pense que, diraient la plupart des gens, si vous permettez aux gens de faire sortir les gens de la piste, alors vous allez juste provoquer le chaos, n’est-ce pas ?

“Il y a un argument pour dire que plus les règles peuvent être serrées lorsque vous avez une voiture à l’extérieur de vous, meilleure sera la course.

“Cela signifie que quelqu’un essaiera de contourner l’extérieur, et le conducteur à l’intérieur doit en tenir compte.

“Donc, en d’autres termes, si vous faites rouler une voiture dans un virage, vous devez sortir ensemble – pas seulement l’un d’entre vous.

«C’est une façon différente de voir les règlements, donc s’ils prennent le sport dans cette direction, cela pourrait signifier qu’il enlève l’élément de contact. Autrement dit, le contact est à éviter. Sergio a dû éviter le contact [on Sunday]. “

