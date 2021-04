L’argument sur le terrain de Tristan Thompson et Torrey Craig dans le match Celtics-Suns ⋆ .

Le centre des Celtics, Tristan Thompson, a eu quelques mots de choix pour le gardien des Suns, Torrey Craig, jeudi soir.

Les deux hommes ont failli se battre sur le terrain de Boston alors que les Celtics célébraient une victoire imminente 99-86 contre les Suns à 20 secondes de la fin du quatrième quart.

Dans les images en réponse de l’échange, on peut voir Thompson marchant vers Craig en haut de la clé, près du banc des Celtics.

Bien que l’on ne sache pas exactement de quoi ils parlaient, divers angles de caméra ont pu identifier Thompson en train de dire à Craig: «Vous êtes des ordures!»

Les clips montrent Thompson faisant les cent pas devant Craig tout en pointant son visage et en agitant son bras en l’air.

Le bœuf sur le terrain est devenu légèrement physique lorsque les deux ont failli se cogner la tête et ont semblé verrouiller les bras.

Ils ont finalement été séparés par leurs coéquipiers respectifs – le garde des Celtics Marcus Smart retenant Thompson, tandis que le vétéran des Suns Chris Paul a calmé Craig.

Échange chauffé entre Tristan Thompson et Torrey Craig en retard.

Cs gagne 99-86. Kemba Walker égalise son record de la saison avec 32 points. Tatum avec 15 points et 11 rebonds #LetsGoCeltics pic.twitter.com/dRCff4Ktd6

