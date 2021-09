L’Arizona a terminé son « audit ». D’autres États ne font que commencer.

Le faux « audit » électoral de l’Arizona s’est terminé vendredi, confirmant une fois de plus que le président Joe Biden a remporté le comté de Maricopa et l’État de l’Arizona – mais ne mettant pas fin aux fausses allégations de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump, qui alimentent maintenant des efforts similaires pour remettre en cause l’élection présidentielle de 2020 en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Texas.

Les résultats de l’« audit » – un examen aléatoire des bulletins de vote du GOP dans le comté de Maricopa en Arizona, sans aucune force légale derrière lui – ont révélé que les totaux des votes étaient pratiquement inchangés par rapport aux résultats réels des élections, qui ont été certifiés par les responsables de l’Arizona en novembre de l’année dernière.

Ce résultat n’est pas une surprise : il n’y a aucune preuve d’une fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020, qui, selon les responsables des élections américaines, était l’année dernière « la plus sûre de l’histoire américaine ». Chaque recomptage demandé par Trump et ses partisans a confirmé les résultats des élections de 2020.

Bien que l’examen du scrutin n’ait pas révélé la fraude électorale inexistante de Trump, le processus a causé une légion de problèmes aux responsables des élections en Arizona, qui font actuellement face à des menaces de mort et devront désormais dépenser des millions pour remplacer les machines à voter dans le comté de Maricopa.

Cela n’a pas non plus apaisé certains des partisans les plus agressifs des complots de fraude électorale en Arizona, y compris la présidente du Parti républicain de l’État, Kelli Ward, qui appelle maintenant à un « audit complet des signatures » dans le comté de Maricopa, et Trump lui-même, qui a utilisé un samedi interview avec le média de droite One America News pour pousser les allégations démystifiées de fraude électorale.

Et, ce qui est peut-être le plus inquiétant, la tentative de recomptage de l’Arizona a fourni une feuille de route claire aux responsables pro-Trump de tout le pays – en particulier en Pennsylvanie, au Texas et au Wisconsin – pour poursuivre leurs propres « audits » et semer davantage la méfiance envers les élections américaines.

Le dépouillement de l’Arizona n’a jamais été crédible

En surface, les conclusions de l’audit de l’Arizona cette semaine se sont rapprochées des résultats réels et certifiés des élections de 2020 du comté de Maricopa. Le total des voix dans le rapport final ne différait que de quelques centaines de voix sur environ 2,1 millions, Biden recueillant en fait des voix.

Dans le rapport final publié vendredi, cependant, Cyber ​​Ninjas ne dit jamais explicitement que Biden a gagné, et le rapport continue également d’évoquer sans fondement la possibilité d’une fraude électorale.

Cela, combiné au processus derrière l’audit – partisan, négligé et complotiste – constitue un précédent profondément préoccupant, d’autant plus que d’autres États déploient des efforts similaires.

Dès le début, le recomptage était une entreprise partisane, soutenue par la majorité républicaine du Sénat de l’Arizona. La société embauchée pour effectuer l’audit – Cyber ​​Ninjas, une société de sécurité basée en Floride – n’avait aucune expérience dans la conduite d’un audit électoral, et son PDG, Doug Logan, a ouvertement promu des complots électoraux pro-Trump sur Twitter avant de supprimer son compte en janvier, selon au New York Times.

Cyber ​​Ninjas a également embauché un groupe appelé Wake TSI pour compléter le décompte des bulletins de vote du comté de Maricopa, ajoutant au chaos du processus. Selon un rapport du Brennan Center for Justice, Wake TSI a des liens avec le mouvement « Stop the Steal » de Trump et avait déjà été engagé par le groupe pro-Trump Defending the Republic pour examiner les résultats des élections dans un comté de Pennsylvanie.

Les méthodes de Cyber ​​Ninja étaient également très en décalage avec les procédures d’audit normales, qui accordent la priorité à la sécurité des bulletins de vote et des informations personnelles des électeurs, et le groupe a effectué son examen sans la transparence typique de tels processus, insistant auprès des journalistes et autres observateurs que leurs procédures étaient “secrets commerciaux.”

Comme l’a rapporté Ian Millhiser de Vox en mai, Cyber ​​Ninjas a également suivi une longue liste de méthodes d’audit absurdes, notamment l’examen des bulletins de vote sous une lumière ultraviolette et la prise en compte de leur “épaisseur ou sensation”.

Plus précisément, selon Millhiser :

Après un tribunal d’État a ordonné à Cyber ​​Ninjas de divulguer comment il mène ce soi-disant audit, un sous-traitant a révélé que le processus impliquait de peser les bulletins de vote, de les examiner au microscope et d’examiner « l’épaisseur ou la sensation » des bulletins de vote individuels afin de identifier les « votes douteux » qui doivent être examinés par un « examinateur médico-légal principal », puis « retirés du lot et envoyés pour une analyse plus approfondie ».

Vendredi, après la conclusion de l’audit, un tweet des responsables du comté de Maricopa a résumé l’effort de Cyber ​​Ninjas.

“Cyber ​​Ninjas confirme que la campagne électorale du comté pour les élections générales de 2020 était exacte et que les candidats certifiés comme les gagnants ont en fait gagné”, a noté le compte Twitter officiel du comté de Maricopa. “Malheureusement, le rapport est également jonché d’erreurs et de conclusions erronées sur la façon dont le comté de Maricopa a mené les élections générales de 2020.”

Malheureusement, le rapport est également jonché d’erreurs et de conclusions erronées sur la façon dont le comté de Maricopa a mené les élections générales de 2020. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

La Pennsylvanie, le Texas et le Wisconsin suivent le modèle de l’Arizona

Bien que l’audit de l’Arizona n’ait pas produit le résultat souhaité par Trump – une volte-face impossible par rapport aux résultats certifiés qui lui donneraient encore plus de prétexte pour remettre en question l’ensemble des élections de 2020 – l’effort sert déjà de modèle aux républicains qui cherchent à promulguer des complots de fraude électorale.

Plus précisément, depuis cette semaine, les législateurs républicains de Pennsylvanie, du Texas et du Wisconsin se sont tous lancés dans une mission visant à mettre en œuvre leurs propres recomptages ou enquêtes, bien que l’élection soit terminée depuis longtemps et certifiée.

Jeudi, le bureau du secrétaire d’État du Texas a publié une déclaration selon laquelle il procéderait à un examen des résultats des élections dans quatre comtés – Dallas, Harris, Tarrant et Collin – ajoutant qu’ils s’attendaient à ce que la législature du Texas paie pour le processus, mais à défaut de divulguer tout autre détail ou une raison pour laquelle l’audit est nécessaire. Selon le Wall Street Journal, Trump a appelé le gouverneur Greg Abbott à effectuer un audit plus tôt jeudi, malgré le fait que Trump a remporté l’État avec une marge importante en 2020.

En Pennsylvanie, pendant ce temps, les législateurs républicains du Comité des opérations intergouvernementales du Sénat ont voté plus tôt ce mois-ci pour assigner à comparaître les informations personnelles des électeurs – y compris les adresses, les numéros de permis de conduire et les numéros de sécurité sociale partiels – en vue d’un nouvel examen des résultats des élections de 2020.

Les audits électoraux précédents, les décisions judiciaires et les responsables électoraux républicains et démocrates ont déjà conclu que Biden avait remporté la Pennsylvanie, selon NPR.

Enfin, dans le Wisconsin, deux examens électoraux distincts – l’un par le Bureau d’audit législatif non partisan et l’autre par un ancien juge de la Cour suprême de l’État pro-Trump qui a épousé de fausses conspirations électorales – sont également en cours.

Auparavant, la campagne Trump avait payé environ 3 millions de dollars pour un examen des votes dans les comtés de Milwaukee et Dane, dans le Wisconsin, alléguant frauduleusement que « 15 à 20 % des bulletins de vote par correspondance dans le comté de Milwaukee étaient entachés » par les agents électoraux. Ce dépouillement, qui s’est achevé en novembre 2020, n’a trouvé aucune preuve des affirmations de Trump et a confirmé la victoire de Biden dans l’État.

En plus de ces nouveaux audits, il est possible que les efforts de recomptage pro-Trump en Arizona ne soient pas encore terminés non plus : vendredi, le candidat du secrétaire d’État de l’Arizona, soutenu par Trump, Mark Finchem a tweeté un appel pour effectuer un recomptage dans le comté de Pima, en Arizona.

L’« audit » de l’Arizona est une mauvaise nouvelle pour la démocratie américaine

En apparence, l’audit de l’Arizona n’a pas fonctionné pour Trump ou le GOP de l’Arizona, c’est-à-dire qu’il n’a pas trouvé la fraude électorale qu’ils prétendent depuis longtemps exister, contrairement à toutes les preuves. À un autre niveau, cependant, comme l’a souligné vendredi Philip Bump du Washington Post, Trump et sa compagnie ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient.

“Les Cyber ​​Ninjas semblent avoir fait exactement ce pour quoi ils ont été embauchés”, a écrit Bump avant la publication du rapport final. « Ils n’ont pas été embauchés pour recompter des bulletins qui avaient déjà été comptés. Au lieu de cela, ils ont été embauchés pour ajouter un semblant d’autorité aux théories du complot. Ancrer des hypothèses irrationnelles sur la fraude à quelque chose qui ressemble à de la rationalité.

Les problèmes avec cela sont évidents – malgré l’absence totale de preuves, des allégations de fraude électorale ont pris racine dans une large partie de l’électorat républicain, les travailleurs électoraux sont confrontés à un barrage de menaces de mort et de harcèlement, et un sondage CNN/SSRS mené plus tôt ce mois-ci a constaté qu’une majorité d’Américains ont maintenant le sentiment que la démocratie américaine est « attaquée ».

La perspective d’autres recomptages à venir en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Texas signifie également que ce problème ne devrait pas s’atténuer de si tôt – et comme le soulignent les appels immédiats à davantage d’« audits » par des responsables pro-Trump en Arizona, l’objectif n’est pas tant de confirmer l’exactitude des élections de 2020 que de confirmer une fausse croyance préconçue selon laquelle les élections ont été volées à Trump.

“Bien que beaucoup puissent éprouver une brève explosion de schadenfreude devant l’échec des républicains ici, le résultat n’est pas vraiment drôle”, a écrit vendredi David A. Graham de l’Atlantique. « Tout ne va pas bien qui finit bien. La foi dans les élections est essentielle au fonctionnement d’une démocratie, et Trump et ses alliés ont cherché à saper la croyance selon laquelle le système électoral est exact. »

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?