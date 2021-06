L’Arizona et le Texas demandent à d’autres États d’envoyer des forces de l’ordre pour aider à la frontière .

Le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et le gouverneur du Texas Greg Abbott demandent aux autres États d’envoyer des policiers pour aider leurs organismes chargés de l’application de la loi et les agents fédéraux de l’immigration à surveiller la frontière sud du pays.

Dans une lettre la semaine dernière, Ducey et Abbott ont écrit que l’augmentation de l’immigration en provenance du Mexique et des États d’Amérique centrale était à un niveau de «crise» et qu’ils avaient besoin de plus de corps pour aider à patrouiller.

“Le Texas et l’Arizona ont intensifié la sécurisation de la frontière en l’absence du gouvernement fédéral, et maintenant le Pacte d’assistance à la gestion des urgences donne à votre État une chance de se montrer fort avec nous”, indique la lettre.

Ducey a critiqué le président Joe Biden pour avoir créé une vague d’immigration au niveau de la crise à la frontière. La Maison Blanche n’a pas encore publié de déclaration en réaction à la lettre.

Les deux gouverneurs des États frontaliers ont collaboré sur cette question dans le passé. Abbott et Ducey ont écrit dans un éditorial d’avril que la position douce du président Biden sur l’immigration avait submergé la patrouille frontalière américaine.

« Le président et le vice-président Harris ont fait campagne sur une plate-forme de sécurité frontalière détendue », ont écrit les deux. « Ces actions ont entraîné une vague sans précédent de migrants qui envahissent la frontière. »

Les gouverneurs ont déclaré que l’arrêt du flux d’immigrants sans papiers ira loin dans la lutte pour empêcher la drogue mortelle de fentanyl de circuler dans les rues. Depuis sa création en 2015, la Border Strike Force de l’Arizona a intercepté 284 livres de drogue provenant de contrebandiers qui tentaient de l’introduire dans le pays.

Les forces de l’ordre d’autres États fourniraient des effectifs supplémentaires aux deux États, ont-ils écrit dans la lettre.

Un porte-parole de Ducey a déclaré que son bureau n’avait reçu aucune réponse.

Le gouverneur a publié une déclaration d’urgence le 20 avril et a annoncé qu’il déployait la Garde nationale de l’Arizona à la frontière sud de l’État. Le mouvement a reçu des éloges des deux côtés de l’allée.

Harris, que Biden a sollicité pour diriger la réponse à la vague d’immigration, s’est rendu dans certains des pays d’Amérique centrale qui étaient la source de migrants. Elle a imploré lundi les candidats à l’asile au Guatemala : « Ne venez pas. Sa déclaration a été critiquée par les progressistes américains.