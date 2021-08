L’Arizona fait face à plus de drames dans l’arène après la décision de Glendale

in

La saison 2021-22 sera la dernière pour les Coyotes de l’Arizona à Glendale.

Jeudi, la ville de Glendale a déclaré aux Coyotes qu’ils se retiraient de leur contrat de bail conjoint avec la franchise, ce qui signifie que Gila River Arena – le domicile de l’équipe depuis 2003 – ne sera plus utilisable par l’équipe après le 30 juin 2022. Le L’espace administratif de l’équipe, qui réside également dans la Gila River Arena, devra être libéré en juin prochain alors que l’équipe se démène pour trouver une nouvelle maison.

L’écriture est sur le mur pour les Coyotes et la ville de Glendale depuis un certain temps, étant donné qu’en 2016, le conseil municipal de Glendale s’est retiré d’un accord à long terme avec le club, renouvelant plutôt le bail d’une année sur l’autre. . Pourtant, la nouvelle est néanmoins un coup douloureux pour la franchise Coyotes et ses fans, car cela ressemble à un nouveau pas en arrière pour une équipe qui n’a jamais vraiment décollé.

Les malheurs des Coyotes en tant que franchise remontent à l’époque des Jets de Winnipeg originaux, qui ont déménagé en Arizona en 1996 après que des problèmes financiers n’aient pas réussi à garder l’équipe au Canada. Les problèmes financiers continueraient de tourmenter les Coyotes au fil des ans, car en 2009, le propriétaire de l’époque, Jerry Moyes, a cédé la franchise à la ligue après avoir déclaré faillite.

Bien que les Coyotes aient finalement arrêté l’hémorragie et maintenu leur statut de franchise de la LNH, l’Arizona n’a jamais cessé d’être à quelques pas des autres équipes de la ligue. Des problèmes de propriété à la démission brutale de l’ancien directeur général John Chayka, puis à la suspension de la ligue en raison de la poursuite d’opportunités avec d’autres clubs tout en étant sous contrat avec les Coyotes à leur situation dans l’arène, rien ne s’est bien passé pour cette franchise d’un point de vue hors glace.

La déclaration de @ArizonaCoyotes sur Glendale les expulsant de l’arène après cette saison. pic.twitter.com/q1n2dBZrXS – Greg Wyshynski (@wyshynski) 19 août 2021

Et ces problèmes ont également affecté les performances de l’équipe sur la glace. En 2021, les Coyotes sont la plus ancienne franchise à n’avoir jamais disputé une finale de la Coupe Stanley. L’Arizona n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires au cours des neuf dernières saisons, et a vu neuf courses en séries éliminatoires au total depuis son déménagement dans le désert en 1996. Dans le passé, les Coyotes ont acquis la réputation d’accepter les contrats mauvais ou injouables d’une autre équipe dans un effort. pour atteindre le plancher du plafond salarial, pas pour bâtir une équipe de hockey compétitive.

Leur alignement pour la saison 2021-22, bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, est davantage axé sur la reconstruction pour l’avenir que sur la victoire maintenant, un processus douloureux comme le sait tout fan de sport.

Je sais que c’est un peu un mème de dunk sur le malheur des fans de Coyotes ou de spéculer quelle ville pourrait être en lice pour une franchise de relocalisation si les choses ne fonctionnaient pas en faveur de l’Arizona, mais toute cette situation est si malheureuse. Le hockey fonctionne clairement dans le désert, si l’on en croit les Golden Knights de Vegas depuis leur création en 2017. L’État de l’Arizona n’est pas non plus étranger à la construction et à la culture de nouveaux marchés du hockey, compte tenu du succès des Arizona State Sun Devils après leur récent déménagement. au hockey de la division I de la NCAA.

Il est évidemment encore temps pour les Coyotes de trouver une solution, qu’il s’agisse de déménager à Phoenix, Tucson ou Tempe, où la franchise cherche à construire une nouvelle arène depuis un certain temps. D’autres options sont de déménager au Footprint Center, où les Phoenix Suns jouent dans un bâtiment non adapté au hockey, ou de s’essayer à des jokers tels que Chase Field ou Arizona Veterans Memorial Coliseum.

L’année prochaine pour les Coyotes est décisive. Si les Coyotes ne parviennent pas à trouver une solution qui tient, ils continueront de travailler dur dans le sous-sol de la LNH sur et hors de la patinoire avec une base de fans passionnée mais petite qui ne peut pas faire de percée. Et, si le pire devait arriver, la délocalisation de l’Arizona à Houston, au Québec ou ailleurs est probablement dans les cartes pour les Coyotes.