L’Arizona n ° 9 bat Washington après une pause prolongée

Ben Mathurin a marqué 27 points, Christian Koloko a ajouté 22 points et 10 rebonds, et le n°9 Arizona est revenu d’une pause prolongée pour battre Washington 95-79 lundi soir.

Les Wildcats (12-1, 2-0 Pac-12) ont bien déplacé le ballon offensivement lors de leur premier match en 16 jours, tirant 55% et terminant avec 28 passes sur 33 tirs effectués.

Kerr Kriisa a terminé avec 21 points et Arizona a obtenu 12 pour 25 sur 3 pour son meilleur départ depuis l’ouverture de la saison 2015-16 13-1.

Les Wildcats étaient un peu fragiles pour s’occuper du ballon pour le deuxième match consécutif, avec 21 revirements que Washington a convertis en 25 points et leur a permis de traîner malgré les difficultés du périmètre.

Washington (5-6, 0-1) avait disputé deux matchs depuis le 27 novembre en raison de problèmes de COVID-19 avant lundi, y compris sa propre pause qui a conduit au report d’un match du 2 décembre en Arizona.

Terrell Brown Jr. a passé une belle soirée contre son ancienne équipe, marquant 28 points dans l’arène où il a joué la saison dernière. Emmitt Matthews Jr. a ajouté 16 points, mais le reste des Huskies a eu du mal à trouver la marque, terminant 7 pour 24 sur l’arc de 3 points.

L’Arizona n’avait pas joué depuis sa première défaite de la saison, 77-73 au n°18 du Tennessee le 18 décembre. Les Wildcats étaient censés jouer n°7 de l’USC et n°5 de l’UCLA la semaine dernière, mais ceux-ci ont été reportés en raison de Problèmes de COVID-19 avec les deux programmes.

Le gardien de l’Arizona Dalen Terry (4) tire un panier à trois points contre Washington pendant la première mi-temps d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA à Tucson, en Arizona, le lundi 3 janvier 2022. (Rebecca Sasnett/Arizona Daily Star via AP)

Le temps libre n’a pas semblé déranger la forme de tir de l’équipe la mieux notée du pays. L’Arizona a eu un bon flux offensif au début, sortant en transition et travaillant le ballon autour de la zone de Washington pour des regards ouverts. Les Wildcats ont utilisé une course de 13-0 pour monter 24-10 et ont continué à faire des tirs, y compris le dunk de moulin à vent de Mathurin en transition.

Arizona a tiré 17 sur 28 et a marqué huit 3 points en première mi-temps.

Le seul domaine fragile : les revirements. Les Wildcats en ont eu 17 dans la défaite contre le Tennessee, en grande partie à cause de la pression incessante des Vols.

Les 10 revirements en première mi-temps contre Washington étaient pour la plupart auto-infligés, beaucoup sur des passes dans des zones encombrées. Les Huskies ont marqué 17 points sur les revirements pour rester à 49-41 à la mi-temps.

L’Arizona a continué à lancer des passes imprudentes qui ont été facilement captées et n’ont pas aussi bien tiré en seconde période, permettant à Washington de s’attarder. Matthews a frappé un corner à 3 points sur un rebond offensif pour ramener les Huskies à 72-65, mais c’était le plus près qu’ils obtiendraient.

Koloko a dunké sur Matthews pour un jeu à trois points sur un alley-oop de Mathurin, puis Mathurin a marqué 85-72 avec un 3 points de l’aile avec 4 minutes et demie à jouer.

GRANDE IMAGE

Washington a créé quelques problèmes pour les Wildcats avec des mains rapides sur la défense, mais a eu une autre performance de tir timide dans une saison qui a été remplie d’eux.

Arizona a été superbe pour remettre le ballon à ses tireurs. Les Wildcats doivent juste arrêter de donner le ballon à l’autre équipe.

SUIVANT

Washington : Joue à Utah jeudi.

Arizona: Chez son rival Arizona State samedi.