L’Arizona triomphe des Dodgers et taquine sur tweet

Revers douloureux pour Dodgers en Arizona tombant avec l’une des pires équipes de la MLB et le message encore plus douloureux que le CM de la D-dos Je dédie dans les réseaux sociaux à Gigantes : « De rien.

Les D-Backs le savent : ils ne combattent plus rien, mais peu de choses dans le sport savent mieux que de mettre le pied de celui qui vous regarde d’en haut. Les Dodgers pensaient faire un tour en Arizona et (bien qu’ils aient envoyé leur cheval Kershaw) ils ont été accueillis avec un marteau et ont subi une douloureuse défaite dans la lutte pour la tête de leur division.

Et ce n’est pas que les Dodgers ne l’ont pas pris au sérieux, ni qu’ils ne sont pas l’une des meilleures équipes de baseball dans les majors, c’est juste que c’est ainsi que le baseball est et que chaque match doit être joué et gagné même si c’est contre l’un des pires neuvièmes de la MLB.

“De rien, Géants” les D-Backs ont posté sur leurs réseaux après leur victoire comme une sorte de coup de grâce. L’Arizona ruine les fêtes.