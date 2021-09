L’Arkansas a lancé le meilleur mème “Le Texas est de retour” après une victoire dominante

in

Le Texas, en termes clairs, n’est absolument pas «de retour», et cela a été exceptionnellement clair samedi lors de la défaite 40-21 des Longhorns contre l’Arkansas.

C’était une situation moche pour le n ° 15 du Texas, et il est entré à la mi-temps derrière les Razorbacks, 16-0. Et puis les choses ont empiré en seconde période, l’Arkansas grimpant à 26 points d’avance aux troisième et quatrième quart-temps.

Mais après la victoire bouleversée de l’Arkansas, l’équipe des médias sociaux des Razorbacks a infligé un autre coup dur aux Longhorns avec cette vidéo de pêche à la traîne vicieusement épique, qui comprenait le célèbre clip de l’ancien quart-arrière du Texas Sam Ehlinger disant: “Nous sommes baaaaack.”

“Pas cette fois.” “Tort.” “Non.” “Nous vous avons.”

Pas cette fois. pic.twitter.com/tWRzlZuFh8 – Arkansas Razorback Football (@RazorbackFB) 12 septembre 2021

Nous avons déjà vu de bons trollings au cours de la saison de football universitaire 2021 – y compris le jab de Lee Corso à Iowa State samedi le College GameDay – mais cette réaction de Twitter après le match est si méchante mais si, si bonne. Bravo, Arkansas.

Et naturellement, les fans de football universitaire ont adoré.