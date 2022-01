L’Arkansas dépasse Penn State dans l’Outback Bowl, 24-10; SEC remporte une troisième partie de bol consécutive

Il y a quelques jours à peine, la SEC était sous le choc pendant la saison de bowl 2021.

Un départ de 1 à 5 n’a fait aucune faveur à la conférence parmi les critiques – c’était jusqu’à ce que l’Alabama et la Géorgie l’emportent dans les deux demi-finales des éliminatoires de football universitaire vendredi. Faites-en une séquence de trois victoires consécutives pour la SEC après que l’Arkansas (9-4) ait battu Penn State (7-6) 24-10 dans l’Outback Bowl au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, samedi.

Le quart-arrière de l’Arkansas KJ Jefferson (1) échappe au secondeur de Penn State Curtis Jacobs (23 ans) lors de la première moitié du match de football universitaire Outback Bowl NCAA le samedi 1er janvier 2022 à Tampa, Floride (AP Photo/Chris O’Meara)

C’est tout un revirement pour le programme de l’Arkansas à sa deuxième année seulement sous la direction de l’entraîneur-chef Sam Pittman. Après avoir terminé 2-10 il y a seulement deux saisons, l’Arkansas a sa première saison de neuf victoires depuis 2011 sous Bobby Petrino.

Travaillant sans le receveur vedette Treylon Burks, l’offensive de l’Arkansas était presque inexistante. Burks, un choix potentiel de première ronde, s’est retiré. Ses 1 135 verges sur réception étaient le n ° 1 de l’équipe, bien plus que tout autre receveur de passes des Razorbacks. Le suivant était Warren Thompson, qui est entré dans le match avec 18 réceptions pour 292 verges.

Thompson a été crédité d’une interception ce jour-là, ce qui a entraîné un échec juste avant la mi-temps. Alors que la première interception du match a été lancée par KJ Jefferson, Thompson n’a rendu service à son quart-arrière.

Lors du premier entraînement de l’Arkansas du match, c’était Thompson qui se tenait grand ouvert dans la zone des buts. Alors que Jefferson lançait vers lui, Thompson a été dépassé par la sécurité Ja’Ayir Brown, qui est descendu avec le choix de sauvegarde de touché.

Thompson a terminé avec un seul attrapé pour 12 verges sur deux cibles. Jefferson, quant à lui, n’a lancé que 90 verges sur 14 passes sur 19 et a été limogé cinq fois.

L’offensive précipitée de l’Arkansas, entrant dans la journée n ° 11 dans le FBS, a fait son chemin avec le front de Penn State. Dominique Johnson a mené le champ arrière avec 85 verges en 11 courses. Raheim Sanders a réussi 13 courses pour 79 verges et deux touchés.

Le porteur de ballon de l’Arkansas Raheim Sanders (5) célèbre son touché contre Penn State lors de la seconde moitié du match de football universitaire Outback Bowl NCAA le samedi 1er janvier 2022, à Tampa, Floride (AP Photo/Chris O’Meara)

Jefferson, à double menace, a couru 20 fois pour 110 verges et un score de huit verges pour donner aux Razorbacks une avance de 14-10 à 12:42 restants au troisième quart.

Jefferson est le premier quart-arrière de l’Arkansas à courir 100 verges en un seul match depuis Matt Jones en 2004. Les Razorbacks ont couru 361 verges en 58 courses, le deuxième plus grand de l’histoire de l’Outback Bowl.

L’offensive de Penn State était la meilleure des deux en première mi-temps, le quart-arrière Sean Clifford représentant 172 des 229 verges au total des Nittany Lions. Le point culminant a été une passe de touché de 42 verges au receveur KeAndre Lambert-Smith avec 10:53 à jouer au deuxième quart. Lambert-Smith a profité d’une couverture cassée pour son troisième touché de la saison.

Lambert-Smith a réussi trois réceptions pour 74 verges sur huit cibles. Parker Washington a hissé sept de ses huit cibles pour 98 verges. Washington a joué le jeu du jour dans un effort perdant, brisant sa meilleure impression d’Odell Beckham Jr..

Le receveur de Penn State Parker Washington (3) réussit une prise à une main devant le demi défensif de l’Arkansas Greg Brooks Jr. au cours de la première moitié du match de football universitaire de l’Outback Bowl NCAA le samedi 1er janvier 2022, à Tampa, en Floride. (Photo AP/Chris O’Meara)

Clifford n’a lancé que 23 verges en deuxième demie et a été retiré pour le remplaçant Christian Veilleux au quatrième quart. Clifford, qui a annoncé son retour pour une sixième saison en 2022, a terminé 14 sur 32 pour 195 verges, un touché et deux interceptions.

Comme l’Arkansas, Penn State est entré le jour du Nouvel An sans son meilleur receveur, Jahan Dotson. Dotson, comme Burks, est une sélection possible de premier tour et s’est retiré.

Après avoir signé une prolongation de 70 millions de dollars sur 10 ans pour rester entraîneur-chef de Penn State, James Franklin termine 7-6 pour la troisième fois de son mandat.