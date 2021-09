L’Arkansas malmène le n°15 Texas, 40-21

in

L’Arkansas a accumulé 333 verges au sol et a obtenu des touchés de quatre joueurs différents au sol tandis que sa défense a bourré le Texas n ° 15 dans une victoire dominante de 40-21 samedi soir.

Dominique Johnson a marqué sur cinq verges au deuxième quart, Trelon Smith sur un et Raheim Sanders sur 26 au troisième et AJ Green sur 30 au quatrième alors que les Razorbacks (2-0) ont accumulé le plus de verges au sol depuis 2016, le dernier fois que l’équipe a connu une saison gagnante.

Le Texas (1-1) tirait de l’arrière 16-0 à la mi-temps, mais un touché après une interception en territoire de l’Arkansas lors du premier entraînement des Razorbacks au troisième quart a fourni un sursaut temporaire.

Le glas des Longhorns est venu sur des trajets consécutifs après cela.

Une tentative de conversion de quatrième vers le bas de ses propres 43 a échoué et a conduit à un placement sur le terrain de l’Arkansas. Lors du premier jeu du prochain disque du Texas, le quart-arrière Hudson Card a été limogé, échappé et l’Arkansas a récupéré au 26 des Longhorns. Sanders a sprinté pour un touché sur le prochain jeu.

Les 256 verges d’attaque totale des Longhorns sont à leur plus bas depuis 2015.

Card a été remplacé par Casey Thompson lors du dernier entraînement du troisième quart-temps. Thompson a mené les Longhorns sur deux touchés, tous deux sur ses propres rushs. L’Arkansas a suivi avec le touché de Green. Thompson a terminé 5 sur 8 pour 57 verges et a ajouté 44 au sol en sept courses.

Le botteur de première année de l’Arkansas, Cam Little, a inscrit 4 en 4 sur des paniers de 24, 24, 44 et 22 verges. Les Razorbacks n’ont botté que deux fois, sur les deux premiers disques du match.

L’EMPORTER

L’Arkansas pourrait se rapprocher du Top 25 après avoir battu Rice et le Texas pour ouvrir la saison. Battre une équipe classée renforcera probablement la confiance de l’équipe lorsque le jeu SEC commencera dans deux semaines.

Une autre perte en début de saison poursuit la tendance du Texas ces dernières saisons. Les Longhorns ont perdu au moins un de leurs trois premiers matchs chaque année depuis 2014.

SUIVANT

L’Arkansas accueillera l’ennemi de Sun Belt, Georgia Southern, samedi prochain.

Le Texas accueillera Rice samedi prochain.