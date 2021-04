L’Arkansas vote à l’unanimité pour créer un “ Johnny Cash Day ” officiel

La législature de l’État de l’Arkansas a voté à l’unanimité la création d’un «Johnny Cash Day» officiel à l’occasion de l’anniversaire du musicien «légendaire».

Le sénateur de l’État de l’Arkansas, Trent Garner, et le représentant de l’État, Johnny Rye, ont présenté la législation «Johnny Cash Day» dans l’après-midi du 25 février, selon les registres du gouvernement – un jour avant l’anniversaire de Cash, originaire de Kingsland, Arkansas. Le représentant Jeff Wardlaw ainsi que les sénateurs Ben Gilmore, David Wallace et Clarke Tucker ont coparrainé la mesure.

Il convient également de noter que les responsables du gouvernement local ont installé un marqueur à l’extérieur du lieu de naissance de l’artiste «Ring of Fire» le mois dernier, bien qu’il ne soit pas clair si la législation de Johnny Cash Day a incité le mouvement. Et comme autre côté intéressant, Johnny Cash a reçu la Médaille nationale des arts il y a 19 ans aujourd’hui, le lundi 22 avril 2002.

Le projet de loi concis note que Cash, 13 fois lauréat d’un Grammy (et 35 fois nominé), «a contribué à l’histoire musicale des États-Unis et de l’Arkansas», en plus de souligner que la maison d’enfance de Cash à Dyess, Arkansas – qui était à l’origine un Colonie du New Deal – «a eu un impact significatif sur sa vie et sa musique» et reste aujourd’hui une attraction touristique.

Par conséquent, le jour férié proposé (le 26 février, encore une fois) «rendrait hommage aux contributions musicales de John R. ‘Johnny’ Cash aux États-Unis et en Arkansas», comme un jour commémoratif par opposition à un jour férié légal, pendant lequel le gouverneur « peut publier la proclamation appropriée. »

Le Sénat de l’État de l’Arkansas a approuvé à l’unanimité la législation il y a une semaine, selon les archives, 31 législateurs ayant voté en faveur de la mesure (il y avait cependant trois sénateurs sans droit de vote et une absence excusée). 92 membres de l’Arkansas House ont approuvé le projet de loi (avec huit membres non votants) le mardi 20, et la législation de Johnny Cash Day a fait son chemin au bureau du gouverneur Asa Hutchinson hier.

Au moment de la publication, le gouverneur Hutchinson – qui a tenu une conférence de presse sur les vaccins ce matin – n’avait pas encore signé le projet de loi Johnny Cash Day, bien que son bureau ait indiqué qu’il le ferait, selon les rapports locaux.

Il convient de mentionner sur ce front que le gouverneur a annoncé en novembre 2020 que plus d’un demi-million de dollars avaient été collectés pour remplacer les statues existantes de l’Arkansas (de l’avocat Uriah Milton Rose et de l’ancien gouverneur James Paul Clarke) à Washington, DC’s National Statuary Hall. À leur place, les organisateurs de la collecte de fonds ont l’intention d’installer des statues de la militante des droits civiques Daisy Bates et Cash.