L’arme à feu dans l’accident d’Alec Baldwin a également été utilisée hors du plateau, à des fins récréatives

L’arme fumante qui a coûté la vie à Halyna Hutchins C’était peut-être plus qu’un simple accessoire de tournage – il était également tiré à des fins récréatives, même lorsque les caméras ne tournaient pas.

Plusieurs sources directement connectées à la production ‘Rust’ disent à TMZ… le même pistolet Alec Baldwin tiré accidentellement – ​​touchant le DP et le directeur – était également utilisé par des membres d’équipage hors plateau, pour ce que l’on nous dit équivalant à un entraînement à la cible.

On nous dit que ce tournage en dehors de l’horloge – qui aurait eu lieu en dehors du film – était fait avec de vraies balles … c’est ainsi que certains qui ont travaillé sur le film pensent qu’une balle en direct a trouvé son chemin dans l’une des chambres ce jour-là.

De toute évidence, les autorités voudraient parler à quiconque avait utilisé l’arme pour s’entraîner à la cible, et – plus important encore – à quiconque remettait l’arme parmi d’autres utilisées pour le tournage.

Nous avons contacté les forces de l’ordre pour voir si cela s’est déjà produit.

Lire du contenu vidéo

Il y a aussi ça… une source qui était sur le plateau et familière avec les activités de l’équipe nous dit que lorsque les flics se sont présentés, ils ont trouvé des munitions réelles et des blancs étaient stockés dans la même zone – une autre explication possible de la façon dont une balle réelle a glissé dans le pistolet.