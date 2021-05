L’arme de l’IA “a traqué les humains sans qu’on le lui dise”, prévient un rapport de l’ONU | Monde | Nouvelles

La révélation soulève des inquiétudes concernant les armes d’IA de type Terminator qui pourraient tuer des personnes en conflit sans aucun contrôle humain. Le drone a été déployé en mars de l’année dernière lors du conflit entre les forces gouvernementales libyennes et une faction militaire dissidente dirigée par Khalifa Haftar, commandant de l’armée nationale libyenne.

Le rapport sur l’incident du Groupe d’experts du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye a été obtenu par le magazine New Scientist.

Le drone était un quadricoptère Kargu-2 créé par la société de technologie militaire turque STM.

L’arme a une charge explosive et peut viser une cible et exploser à l’impact.

Le rapport, publié plus tôt cette année, a expliqué comment les forces de Haftar ont été « traquées et engagées à distance » par les drones qui fonctionnaient dans un mode autonome « ​​hautement efficace » qui ne nécessitait aucun contrôleur humain.

Écrivant dans The Bulletin of the Atomic Scientists, il a déclaré : « Les systèmes actuels basés sur l’apprentissage automatique ne peuvent pas distinguer efficacement un agriculteur d’un soldat.

«Les agriculteurs peuvent tenir un fusil pour défendre leur terre, tandis que les soldats peuvent utiliser un râteau pour renverser une tourelle de canon. … Même une classification adéquate d’un véhicule est difficile.

M. Kallenborn a expliqué comment sans un humain pour porter un jugement, les risques sont trop élevés.

Il a ajouté : « Toute arme autonome donnée a des chances de se tromper, mais ces erreurs pourraient avoir un large éventail de conséquences.

« Les armes autonomes les plus risquées sont celles qui ont une forte probabilité d’erreur et tuent beaucoup de gens quand elles le font.

« Les ratés d’un magnum .357 est une chose ; faire exploser accidentellement une ogive nucléaire W88, c’est autre chose.