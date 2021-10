L’arme hypersonique chinoise pourrait être un nouveau « moment Spoutnik », déclare Milley

Le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées américain, a déclaré que la nouvelle arme hypersonique de la Chine était « très préoccupante » et était proche d’être un « moment Spoutnik », a rapporté Bloomberg TV.

Le haut officier militaire américain a confirmé à Bloomberg que la Chine avait récemment testé une arme hypersonique avancée. « Ce que nous avons vu était un événement très important d’un test d’un système d’arme hypersonique. Et c’est très préoccupant », a déclaré Milley dans une interview pour « The David Rubenstein Show : Peer-to-Peer Conversations ».

« Je ne sais pas si c’est un moment Spoutnik, mais je pense que c’est très proche de ça. Il a toute notre attention », a ajouté Milley.

Le Financial Times avait précédemment rapporté que la Chine avait effectué deux essais d’armes hypersoniques cet été, l’un en juillet et un second en août, notamment en en lançant un capable de transporter une charge nucléaire dans l’espace. Trois personnes apparemment familières avec le premier test ont déclaré au journal que la toute nouvelle capacité d’armement de la Chine avait stupéfait le Pentagone et les services de renseignement américains.

Les armes hypersoniques sont rapides, volent bas et très maniables, leur vitesse et leur agilité leur permettant souvent de contourner les systèmes de défense antimissile traditionnels, a rapporté Bloomberg.

Perfectionner la technologie signifierait que des ogives nucléaires pourraient être lancées au-dessus du pôle Sud et autour des systèmes anti-missiles américains dans l’hémisphère nord, a rapporté Bloomberg. La Chine a contesté les rapports du test, affirmant qu’elle ne faisait que lancer un véhicule spatial réutilisable.

La comparaison de Milley du développement avec Spoutnik, le satellite soviétique de 1957 qui a choqué les États-Unis et a lancé la course à l’espace, démontre le niveau d’inquiétude de l’administration Biden pour l’arme, a rapporté Bloomberg.

« Ils se développent rapidement – dans l’espace, dans le cyberespace, puis dans les domaines traditionnels de la terre, de la mer et de l’air », a déclaré Milley. « Et ils sont passés d’une armée d’infanterie paysanne qui était très, très importante en 1979 à une armée très compétente qui couvre tous les domaines et a des ambitions mondiales. »

« Au fur et à mesure que nous avançons – au cours des 10, 20, 25 prochaines années – il ne fait aucun doute dans mon esprit que le plus grand défi géostratégique pour les États-Unis sera la Chine », a-t-il ajouté. « Ils ont développé une armée qui est vraiment importante. »

