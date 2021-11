L’arme secrète de Mikel Arteta

18/11/2021 à 21:08 CET

Sa signature estivale est passée plus que inaperçue en Angleterre, mais Mikel Arteta savait ce qu’il faisait. Il l’avait eu à ses côtés alors qu’il était l’assistant de Pep Guardiola à Manchester City, il l’a donc appelé en juillet pour rejoindre le projet qu’il est en train de créer à l’Emirates Stadium. Pour l’instant, son arrivée n’aurait pas pu être plus décisive. On parle de Nicolas Jover, le manager de la stratégie joue dans les Gunners.

Arteta l’a décrit comme « quelqu’un dont l’expérience peut être incroyablement utile et précieuse pour nous. La stratégie est une partie cruciale du jeu aujourd’hui, c’est quelque chose que vous devez maîtriser et maîtriser et nous sommes dans ce processus. » Nous, les fans, oublions souvent que dans le football d’aujourd’hui, où tout est si égal, l’un des facteurs de différenciation peut être le coup de pied arrêté. Les petits s’accrochent à lui dans les matchs contre les « grands », mais Arsenal montre cette saison en Premier League que les plus puissants savent aussi en tirer parti.

Sur tous les buts marqués par Arsenal cette saison en championnat, 46% proviennent de jeux de stratégie élaborés à l’entraînement par Nicolas Jover, le tout puissant en charge du tableau d’affichage. Les Gunners ont marqué les mêmes buts sur coup de pied arrêté que Premier qu’ils ont marqués dans toute la ligue l’année dernière.

« Nicolas est un génie dans sa façon de penser et de créer des plans. Assis avec lui et discutant de différents scénarios, vous avez l’impression que tout a une pensée derrière lui. Il n’y a à aucun moment des coïncidences. Chaque fois que nous discutions des pièces de Set morceaux, ça n’a jamais été facile. On pouvait discuter d’un corner pendant plus d’une heure, ce n’était pas un problème », a déclaré à Sky Sports Mads Buttgereit, qui travaillait à Brentford.

Fête des chambres

Tout le monde est conscient de l’importance du plateau de Jover, les joueurs aussi. Un bon exemple est le but de Chambers qui a permis à Arsenal de se qualifier pour la Coupe Carabao. L’arrière central est sorti sur le terrain et sur le premier ballon qu’il a touché, il l’a emmené directement au filet, dans un jeu de stratégie dans lequel Jover avait anticipé tout mouvement.

C’est lui qui a motivé Chambers juste avant d’entrer dans le green. J’allais marquer. Donc c’était ça. Après le but central, tous les joueurs se sont rendus dans la zone technique pour embrasser Nicolas Jover, L’arme secrète d’Arteta qui commence déjà à être connue dans le Premier.