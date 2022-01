L’arme secrète de Rogers Clemens pour les 20 retraits au bâton en MLB

Rogers Clément possédait plusieurs bijoux de lancer, mais contre les Tigers de Detroit, il était méchant avec son diviseur Dans Grandes ligues.

Clemens est celui qui s’est souvenu de ses 20 retraits au bâton contre les Tigers de Detroit en MLB, via son compte Twitter, il a rappelé cet exploit sous le chapiteau.

« J’ai fait fonctionner mon séparateur cette nuit-là », a écrit Rogers Clemens, mentionnant la vidéo où le séparateur a été vu comme étant méchant cette nuit-là. À tel point qu’il a réussi à attiser plus de 90 % des frappeurs de l’équipe adverse.

Ici la vidéo :

J’ai eu mon séparateur ce soir-là ! @RedSox @nut_history https://t.co/DKQ5fNhH4z – Roger Clemens (@rogerclemens) 10 janvier 2022

Au cours de sa vie dans le Big Show, le droitier a 4 672 fans en 4 916 manches lancées. Sans aucun doute, l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire des Ligues majeures pour beaucoup.

De plus, il a affiché 3,12 avec 354 victoires, 184 défaites et un WHIP de 1,17 avec les Red Sox de Boston, les Yankees de New York et les Astros de Houston dans le chapiteau.