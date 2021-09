L’arme secrète d’Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua est Anatoly Lomachenko, père de Vasyl et dont les méthodes d’entraînement incluent le jonglage et l’entraînement sous-marin.

Oleksandr Usyk se profile comme un croque-mitaine ukrainien sculpté aux yeux sauvages et au crâne rasé de 6 pieds 3 pouces sur le ring. Mais quiconque l’a vu boxer – ou regardé autre chose que le KO vicieux d’Usyk contre Tony Bellew – sait qu’il est presque l’opposé du combattant stéréotypé d’Europe de l’Est avec des fondamentaux bien sillonnés et des mains lourdes.

Un gaucher souple, agile et polyvalent, Usyk présente un casse-tête beaucoup plus difficile à résoudre pour Anthony Joshua au stade Tottenham Hotspur samedi. Et le cornerman de retour invaincu de 34 ans – le légendaire et mystérieux Anatoly Lomachenko – est l’arme secrète derrière son style.

Instagram @Usykaa

Lomachenko Sr (deuxième à gauche) travaillera à nouveau avec Usyk alors que l’Ukrainien tente de remporter toutes les ceintures

L’ancien professeur d’éducation physique Anatoly évite les feux de la rampe et, contrairement à de nombreux super-entraîneurs modernes, n’a aucune envie d’être un pistolet à louer en travaillant avec le boxeur superstar qui l’appelle ensuite. Il est parfaitement satisfait d’entraîner son fils, le grand Vasyl Lomachenko, et parfois d’autres pros ukrainiens qu’il a entraînés en tant qu’amateurs : comme l’ancien élève Usyk.

Les méthodes d’entraînement peu orthodoxes de « Papachenko » incluent ses combattants qui apprennent la gymnastique, jonglent et jouent au tennis en solo ; 10 km de nage en plein air et d’exercices sous l’eau (Vasyl peut retenir son souffle jusqu’à quatre minutes et demie).

Ensuite, il y a les exercices de coordination et de réaction d’abord utilisés comme outils de diagnostic pour les cosmonautes et les pilotes.

Télévision officielle de Loma

Les méthodes d’entraînement de Lomachenko sous la direction de son père et de son entraîneur consistent à retenir son souffle sous l’eau pendant plus de quatre minutes

L’objectif est d’entraîner un combattant à son apogée cognitive et physique. Apprendre à un boxeur à être mentalement vif et à bouger ses pieds aussi librement qu’il lance des combinaisons.

La pièce A sera toujours Vasyl Lomachenko, avec son mouvement in-ring éblouissant de style Matrix. Mais Usyk est tout autant un produit des méthodes d’Anatoly.

L’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight s’est entraîné en tant qu’amateur sous Anatoly, accumulant un incroyable record de victoires-défaites de 335-15. Usyk a remporté l’or olympique des poids lourds à Londres 2012, les mêmes Jeux où Joshua a triomphé dans la compétition des super-lourds.

« Le père de Lomachenko a fait cette équipe », a déclaré Oleksandr Gvozdyk, un autre médaillé ukrainien à Londres 2012. « Il l’a créée. Il est trop humble pour le dire. Mais c’est vrai.

« Demandez à Usyk. Il ne s’agit pas seulement de boxe. C’est un psychologue, un leader. Il dit quelque chose et vous y croyez. Parce que tout ce qu’il vous dit, ça marche.

C’est médaillé d’or contre médaillé d’or à White Hart Lane

. – .

Usyk était un poids lourd d’or à Londres

Le loufoque et charismatique Usyk fait une figure différente à l’entraînement du jeune Lomachenko. Il y a toujours la marche autour du gymnase sur ses mains, un autre incontournable d’Anatoly, et la propre version d’Usyk sur la danse folklorique Hopak – parfois exécutée dans ses sous-vêtements criards. Un spectacle hypnotique.

Ensuite, il y a les images d’Usyk combattant deux combattants à la fois, les deux poussant vers l’avant en même temps qu’il esquive et riposte. Ce dernier est une blague ; une configuration qui se moque des méthodes d’entraînement d’Usyk. Mais le pro 18-0 (13 KOs) prend au sérieux son respect pour les méthodes d’Anatoly.

De l’extérieur, leur relation professionnelle a été curieusement stop-start. Usyk a travaillé avec différents cornermen tout au long de sa carrière professionnelle, notamment James Ali Bashir, Yuriy Tkachenko et le cutman Russ Anbar, qui était dans son coin lorsque Usyk est devenu poids lourd pour battre Chazz Witherspoon en 2019.

. – .

L’Ukrainien a arrêté Witherspoon après sept rounds lors de ses débuts chez les poids lourds

Après le combat, cependant, Usyk a insisté auprès des journalistes : « Anatoly Lomachenko m’entraîne.

Pourtant, Anatoly n’a pas été officiellement le cornerman d’Usyk ou l’entraîneur à temps plein pour un combat professionnel depuis plus de trois ans. Et ce seul fait devrait donner des frissons à Joshua et à son camp.

Car en 2018, Usyk a mené le combat de sa vie contre le Russe invaincu Murat Gassiev à Moscou. Dans ce qui a été considéré comme un combat 50-50 pour décider du n°1 mondial des cruiserweight, Usyk a dominé avec un coup de lance pour remporter une décision unanime écrasante. “Mon équipe m’a fait ressembler à ce que j’avais l’air sur le ring ce soir”, a déclaré Usyk dans la foulée.

Cet affichage parfait était la dernière fois qu’Usyk et Anatoly Lomachenko sont entrés sur le ring en tant qu’équipe officielle de boxeurs-entraîneurs. Avant samedi.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6

De l’extérieur, la relation de Joshua avec son entraîneur en chef Robert McCracken reflète celle d’Usyk et d’Anatoly. Les deux gourous amateurs à la voix douce ont organisé des médailles d’or olympiques pour leurs protégés. AJ et Usyk ont ​​également travaillé avec différents entraîneurs au début de leur carrière professionnelle, avant de revenir à leurs anciens tuteurs.

Pour Joshua, cela a porté ses fruits la dernière fois qu’il a affronté un poids lourd ukrainien : sa palpitante victoire par élimination directe contre Wladimir Klitschko en 2017. McCracken était le ciment qui maintenait ce plan de match, une voix calme de la raison dans le chaudron de Wembley, guidant AJ à travers passages difficiles, tandis que Klitschko était guidé par Jonathan Banks, moins expérimenté.

.

Usyk a la chance d’être champion lors de son troisième combat chez les poids lourds

Joshua privilégie la vitesse sur la taille

Ce week-end, l’équipe d’AJ n’aura pas un tel avantage en ce qui concerne l’expérience dans les virages. Le Britannique a ajouté Angel Fernadnez à sa propre équipe d’entraînement pour l’aider à venger sa défaite contre Andy Ruiz Jr et, intelligemment, semble maigre dans l’entraînement pour ce concours afin de lutter contre le mouvement fluide d’Usyk.

Usyk n’a pas été à son meilleur dans ses deux combats chez les poids lourds; pas tout à fait la force qui a remporté trois combats – tous dans les arrière-cours de ses adversaires – pour revendiquer le Super Six cruiserweight original et gatecrash chaque top 10 livre pour livre.

Il est donc compréhensible que Joshua plus jeune, plus grand et puissant commence comme favori. D’autant plus qu’il semble avoir appris à maximiser ses dimensions depuis cette défaite choc contre Ruiz.

Salle d’allumettes

Le dernier combat de Joshua a eu lieu en décembre 2020 lorsqu’il a défendu avec succès ses ceintures contre Kubrat Pulev

Mark Robinson/Matchroom

Usyk tentera de détrôner Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Mais Joshua ne devrait pas nécessairement s’attendre à ce que le même Usyk qui a parfois eu du mal avec Derek Chisora ​​se présente dans le nord de Londres. D’autant plus qu’Anatoly croit en l’élaboration d’un régime d’entraînement spécifique adapté à chaque rival sur le ring.

“Chaque adversaire est différent”, a-t-il déclaré au LA Times, brisant son silence habituel en 2017. “Vous aimeriez lancer un coup de poing et les assommer, mais cela n’arrive pas. Vous vous préparez donc individuellement pour chaque adversaire et faites un travail différent pour chaque gars.

En ce qui concerne le partenariat Usyk-Anatoly, attendez-vous à l’inattendu, qu’il s’agisse de méthodes d’entraînement uniques ou d’une stratégie sur mesure le soir du combat. Une chose dont vous pouvez être sûr : Anatoly aura un plan directeur en place et Usyk mettra tout en œuvre pour l’exécuter.