L’arme secrète pour éliminer les taches et les odeurs des vêtements est dans votre garde-manger | Vie

Vous ne le saviez pas, mais dans votre garde-manger, vous avez une arme secrète avec laquelle vous pouvez éliminer les taches et les odeurs les plus résistantes des vêtements. Faites attention car nous allons vous expliquer ce que c’est et comment l’utiliser.

Si la lessive peut paraître a priori une tâche simple, elle implique en réalité beaucoup plus de difficultés qu’on ne le pense. Il ne s’agit pas seulement de mettre les vêtements dans la machine à laver et d’appuyer sur un bouton: pour obtenir de bons résultats, il est important de prendre en compte les caractéristiques de chaque vêtement et le niveau de saleté. Sur cette base, nous devons choisir le programme et les produits les plus appropriés pour chaque cas.

Si vous mettez simplement la machine à laver sans prêter un peu d’attention au processus, vous courez le risque que les vêtements ne vont pas bien. Il y a des taches qui ne se détachent pas et des odeurs persistantes qui peuvent ruiner vos vêtements, mais heureusement, vous avez quelques astuces à portée de main qui peuvent vous aider.

Dans de nombreuses occasions, le détergent a besoin d’un peu d’aide, et vous avez différents produits à votre disposition qui peuvent renforcer son action. Et vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent pour des détachants coûteux – l’arme secrète pour éliminer les taches et les odeurs des vêtements se trouve dans votre garde-manger.

Voulez-vous enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus odorants? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

On parle de bicarbonate de sodium, un produit présent dans toutes les cuisines qui, en plus d’être utilisé pour préparer des recettes, est très polyvalent dans les tâches de nettoyage. Il est utile pour enlever la saleté d’un pot brûlé, pour nettoyer le four sans effort ou pour déboucher facilement la cuve. Et pas seulement cela: il obtient également d’excellents résultats dans le linge.

Ensuite, nous vous disons comment utiliser le bicarbonate de soude pour donner à vos vêtements un aspect neuf:

Pour éliminer les odeurs. Le bicarbonate de soude est capable de neutraliser de nombreuses odeurs désagréables, telles que la sueur, l’urine ou les vomissements. Ajoutez deux cuillères à soupe dans le tambour de la machine à laver pour les éliminer, et en cas d’odeurs plus fortes, laissez le vêtement tremper dans une solution d’eau et de bicarbonate de soude pendant une nuit. Pour enlever les taches. Mélangez six cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec un tiers de tasse d’eau tiède et frottez la tache avec cette pâte. Laissez agir, retirez la pâte avec un chiffon ou une brosse puis lavez-la normalement.

Pour enlever la saleté en général. Si vous allez laver des vêtements très sales, augmentez l’action de votre détergent en ajoutant une demi-tasse de bicarbonate de soude dans le tambour. Blanchir. Il existe de nombreux vêtements qui ne permettent pas l’eau de javel, et dans ces cas, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude pour blanchir. Bien sûr, soyez prudent avec les vêtements colorés car ils peuvent être clairs. Pour désinfecter. Si vous souhaitez désinfecter vos vêtements, le bicarbonate de soude peut également vous aider. Ajoutez une demi-tasse dans le tambour de la machine à laver ou quelques cuillères à soupe si vous lavez à la main et assurez-vous de bien rincer.