L’arme surprise de McLaren face à Ferrari

Que McLaren soit dans une lutte titanesque pour la troisième position au Championnat du monde des constructeurs de cette année n’est pas une surprise.

Mais Lando Norris, ayant contribué 113 de ses 163 points, le fait très bien.

Pour ne pas dire que le Britannique était perçu comme un maillon faible en début de saison. Bien au contraire, compte tenu de sa progression depuis ses débuts en Formule 1 en 2019.

Cependant, si l’un des pilotes McLaren marquait plus des deux tiers de leur total dans les 11 premières courses, tout l’argent intelligent aurait été sur Daniel Ricciardo.

Même s’il n’a quitté Renault qu’à la fin de 2020, c’est une mesure de la réputation de l’Australien en F1, en particulier en tant que sept fois vainqueur de la course, qu’il était largement attendu pour se rendre chez McLaren et commencer à diriger un coéquipier qui est de près de 10 ans et demi son cadet.

Cependant, le scénario inverse exact s’est déroulé et cela soulève la question – où serait McLaren si Ricciardo ne se débattait pas si mal ?

Un mot pour décrire la saison de @LandoNorris jusqu’à présent ? pic.twitter.com/C2aXqYDe10 – McLaren (@McLarenF1) 16 août 2021

Bien avant Ferrari, il faudrait imaginer. Ce n’est pas toujours typique de la Scuderia, mais ils ont deux pilotes qui travaillent complètement en tandem pour les maintenir dans la course à la médaille de bronze au classement des constructeurs.

Et quelle ironie que l’un d’eux soit Carlos Sainz. C’est presque comme si, après avoir quitté Woking pour Maranello, il avait simplement troqué l’orange contre du rouge et Norris contre Charles Leclerc en tant que copain “bromance”, tout le reste restant le même.

Le duo Ferrari s’entend bien et a marqué un nombre de points similaire jusqu’à présent – ​​tout comme Sainz et Norris l’ont fait, tout comme les collègues de McLaren l’année dernière en particulier.

Sainz, bien sûr, a choisi de quitter McLaren, qui a rapidement fait appel à Ricciardo. Mais il ne fait aucun doute qui a fait la transition la plus douce vers leur nouvelle équipe.

« Je pense que c’est la première fois que j’ai toujours du mal à [in my career]”, a déclaré Ricciardo à propos d’essayer de s’adapter aux subtilités de la conduite du MCL35M.

“Bien sûr, au fil des ans, vous avez de mauvais week-ends, et même vous pourriez en avoir deux mauvais au trot, mais ensuite vous réussissez en quelque sorte.

“J’ai l’impression que ça a été définitivement plus mauvais [this year]. Cela n’a évidemment pas toujours été facile à prendre, mais c’est comme ça.

Bien qu’il s’agisse d’un examen de McLaren en tant qu’équipe, pour eux, peut-être plus que pour tout autre constructeur, il doit se concentrer en grande partie sur les pilotes.

Sur le plan opérationnel, McLaren est comme la craie et le fromage des jours sombres d’il y a quelques années. Ils ont deux figures de proue aux personnalités contrastées en Zak Brown et Andreas Seidl, mais cette dynamique semble bien fonctionner et le moteur Mercedes qui est arrivé cette année les a poussés vers l’avant, mais pas d’une manière qui inquiéterait trop souvent Mercedes et Red Bull.

Mais en son temps, le MCL35M est super rapide au point que Norris a été candidat à la pole position au mérite à plusieurs reprises, à Imola et en Autriche.

Et, n’oublions pas, le joueur de 21 ans a réalisé trois podiums cette saison, avec ses statistiques extrêmement impressionnantes – le fait que Norris soit troisième au championnat des pilotes, devant les deuxièmes cordes Mercedes et Red Bull, est un énorme reflet de son évolution en tant que coureur.

“Mon niveau de confiance, à travers de nombreux scénarios différents cette saison, a définitivement augmenté et cela a été très bon pour moi, je pense”, a-t-il déclaré.

« Il y a encore des choses dans lesquelles je n’ai pas très confiance en moi. Mais par rapport à la saison dernière, par rapport à ma première course en Formule 1, c’est un niveau complètement différent et je me sens beaucoup mieux à ce sujet.

Un moment spécial dans notre saison jusqu’à présent. ?? Voici une chance pour vous de revivre le brillant podium #MonacoGP de @LandoNorris à travers l’objectif de la caméra #McLarenUnboxed… 👀🎥 – McLaren (@McLarenF1) 14 août 2021

Que réserve alors la seconde moitié de la campagne à McLaren ?

L’objectif initial doit être de prendre le dessus sur Ferrari. Il s’agit absolument d’un face à face pour la P3 au championnat avec Alpine avec encore 86 points de retard, même après son 1-4 en Hongrie.

Cet objectif devrait également renforcer la détermination de Ricciardo à essayer de se mettre pleinement à niveau, si possible, pour s’assurer qu’il n’est pas continuellement à la traîne de Norris et des deux rivaux vêtus de rouge.

Le confort pour l’Aussie de 32 ans est, bien sûr, que les grands changements réglementaires pour l’année prochaine pourraient effacer l’ardoise et lui offrir la possibilité de prouver sa classe dans une toute nouvelle voiture, mais alors il ne voudrait pas non plus considérer cette année comme une année « gâchée ».

Enfin, qu’en est-il d’une victoire en course pour Norris ? Sans aucune faute de sa part, il était de retour dans le garage dans les tenues de son équipe, les interviews des médias terminées, quand Esteban Ocon, normalement un milieu de terrain, frappait les airs de jubilation après avoir gagné en Hongrie.

Nous sommes sûrs que Lando était content pour le Français, mais sur les 12 premiers au classement Pilotes, il n’y en a plus que deux qui doivent encore monter sur la plus haute marche du podium : Norris et Sainz.

Compte tenu de leur relation de bonne humeur, il y a forcément eu des plaisanteries entre eux à ce sujet.

C’est une nette amélioration que Norris ait surpassé Ricciardo avec autant d’emphase cette saison.

Mais le voir terminer 2021 avec une première victoire en F1 en poche ne serait pas du tout une surprise.