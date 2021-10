L’arme utilisée lors du tir aurait été utilisée hors du plateau pour un entraînement à la cible

Le pistolet à hélice qu’Alec Baldwin utilisait sur le tournage de Rust jeudi aurait été utilisé à des fins récréatives par les acteurs et l’équipe lorsque les caméras ne tournaient pas. Jeudi, Baldwin pensait que le pistolet était sûr pour répéter, mais il était chargé de balles réelles. Il a abattu la directrice de la photographie Halyna Hutchins, décédée après avoir été hospitalisée, et blessé le réalisateur Joel Souza. Des révélations continuent d’être révélées, révélant des conditions douteuses sur le tournage du Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Samedi, des sources liées à la production de Rust ont déclaré à TMZ que les membres de l’équipe avaient utilisé le même pistolet lors de la fusillade sur le plateau pour ce qui « équivalait à un entraînement au tir ». Lorsque l’arme a été utilisée lors de ces prétendues séances d’entraînement à la cible, elle était chargée de vraies balles, ce qui pourrait être la raison pour laquelle une balle réelle s’est retrouvée dans l’arme jeudi. L’une des sources a déclaré à TMZ que lorsque la police est arrivée sur les lieux jeudi, elle a trouvé des balles réelles et des balles à blanc stockées dans la même zone, ce qui est une autre explication possible de la façon dont une vraie balle s’est retrouvée dans l’arme.

Le réalisateur adjoint Dave Halls a dit à Baldwin que l’arme était « froide », ce qui signifie qu’il n’aurait dû y avoir aucune munition à l’intérieur de l’arme, lorsqu’il l’a remise à l’acteur-producteur, selon un mandat de perquisition déposé par le shérif du comté de Santa Fe. Département le vendredi. Hutchins a reçu une balle dans la poitrine et est décédée des suites de ses blessures. Souza a été blessé et est depuis sorti de l’hôpital.

Trois membres sur les lieux jeudi ont déclaré au Los Angeles Times que le pistolet à hélice avait été accidentellement tiré à deux reprises le 16 octobre, lorsque le double de Baldwin a également été informé qu’il était « froid ». Un membre d’équipage a déclaré au Times qu’il aurait dû y avoir une enquête, mais qu’il n’y avait « aucune assurance que cela ne se reproduirait plus ». Des sources ont également déclaré au Times vendredi que les membres de l’équipe de tournage du syndicat ont quitté le plateau quelques heures avant le tournage jeudi pour protester contre les conditions de travail, et qu’ils ont été remplacés par des travailleurs non syndiqués.

L’armurier du film était Hannah Gutierrez-Reed, 24 ans, qui a admis dans une interview en podcast le mois dernier qu’elle n’était pas sûre d’être prête à accepter le poste. Ce n’est que son deuxième film, après The Old Way de Nicolas Cage. « J’ai failli ne pas accepter le travail parce que je n’étais pas sûr d’être prêt, mais en le faisant, ça s’est très bien passé », a déclaré Gutierrez-Reed sur le podcast Voices of the West. Elle a été impliquée dans le film pendant des mois, alors qu’elle publiait un article sur le film sur Instagram en mai. Cependant, il n’est pas clair si elle faisait partie des membres de l’équipe qui ont quitté le plateau avant le tournage. Gutierrez-Reed est la fille du légendaire armurier Thell Reed.

Pendant ce temps, le New York Post rapporte que le maître des accessoires qui a manipulé l’arme avant que Halls ne la donne à Baldwin n’était « qu’à peine amené » avant la fusillade, selon des sources. Le membre d’équipage non identifié a été embauché pour remplacer l’un des autres membres d’équipage qui ont quitté le plateau plus tôt dans la journée. La fusillade a eu lieu environ six heures après que la demi-douzaine de membres de l’équipe de tournage auraient quitté le plateau.