L’armée américaine abandonne la procédure régulière ⋆ .

Des recrues de l’armée américaine défilent pendant l’entraînement de base à Fort Jackson, Caroline du Sud, en 2006. (Le sergent d’état-major Shawn Weismiller / US Army)

Une procédure administrative de l’armée est utilisée abusivement pour promouvoir les ambitions de certains au détriment des dirigeants dont nous avons le plus besoin.

À un moment où les États-Unis sont confrontés à des menaces mondiales et sont le premier adversaire quasi-pair en une génération, l’armée purge les commandants sans procédure régulière. Pour que l’armée fonctionne, il doit y avoir confiance entre les différents niveaux de commandement. Mais nos officiers généraux (GO) actuels ne soutiennent plus les commandants sous leur autorité et sont heureux de rejeter tout semblant de procédure régulière pour se protéger de tout examen. Les GO se cachent derrière des enquêtes qui suppriment des éléments fondamentaux des droits de l’accusé et s’appuient sur des «actions administratives» qui sont en fait de nature punitive. Les plaintes non étayées suffisent pour lancer des enquêtes à grande échelle, sans procédure régulière, même élémentaire.

Lorsque des GO sans scrupules déguisent leurs chasses aux sorcières sous le voile des «actions administratives», l’armée peut fermer les yeux sur les droits procéduraux de l’accusé à une procédure régulière. À l’heure actuelle, tout membre d’une unité peut déposer une plainte – plus précisément, une longue liste de plaintes – sans fournir aucune preuve en dehors de l’allégation seule. Si les allégations font partie de la trinité sacrée du racisme, du sexisme ou de l’intimidation, un commandant de niveau supérieur ne remettra même pas en question la véracité des allégations et nommera immédiatement un enquêteur sous l’autorité du règlement de l’armée 15-6 (AR 15-6).

Alors que les enquêtes AR 15-6 existent depuis longtemps, leur utilisation actuelle pour contourner les droits à une procédure régulière et éviter une procédure complète du Code uniforme de justice militaire (UCMJ), où une procédure régulière solide est assurée, est une tendance récente. La confiance entre les commandants a permis de gérer de nombreuses choses d’un commandant à l’autre pour s’attaquer aux problèmes à plusieurs niveaux. Mais AR 15-6 n’exige jamais qu’un commandant ouvre une enquête. Cependant, il existe une aversion pour le risque parmi les commandants de niveau GO, de sorte qu’en nommant un enquêteur (IO), ils peuvent se décharger de la responsabilité de traiter directement avec le plaignant.

Lorsque j’ai été nommé pour la première fois dans l’armée il y a plus de 20 ans, les enquêtes AR 15-6 ont été utilisées presque exclusivement pour la perte de biens: si un soldat perdait quelque chose sur le terrain, vous nommeriez un IO pour enquêter si le soldat devait être détenu financièrement. responsable de la perte. Maintenant, nous enquêtons sur tout et avons militarisé le processus pour prendre des mesures punitives sous le couvert d’une enquête administrative.

Le RA 15-6 renonce spécifiquement à toute exigence de droits à une procédure régulière de l’accusé. Il déclare explicitement qu’il n’y a aucune exigence concernant les droits d’un défendeur, la notification de la procédure, la représentation d’un avocat ou le droit d’appeler des témoins / contre-interroger des témoins. Ironiquement, le RA 15-6 exige que l’OI qui a lancé l’enquête ait un conseiller juridique désigné, tout en excluant spécifiquement ce droit au sujet de l’enquête. Les grades de major ou plus ont le droit de répondre, mais seulement après que les conclusions de l’enquête ont été présentées au commandement qui l’a initiée. Mais alors le sujet de l’enquête ne reçoit que des preuves expurgées et des déclarations de témoins et dix jours pour répondre. L’accès aux témoins ou aux noms, le droit de faire face à son accusateur et même la connaissance de qui est l’accusateur ne sont autorisés dans aucune enquête AR 15-6.

Il n’y a, en outre, aucune exigence de divulgation des éléments de preuve. En fait, dans la plupart des cas AR 15-6, l’OI et le commandement initiateur dissimulent spécifiquement des éléments de preuve au sujet de l’enquête. Ayant personnellement été un OI à de nombreuses reprises, on m’a conseillé de planifier mes entretiens et la collecte de preuves de manière à retarder le plus possible l’alerte de la personne faisant l’objet de l’enquête. Cela comprend la collecte de toutes les preuves et déclarations de témoins avant d’interroger le sujet de l’enquête. On m’a même spécifiquement conseillé de ne présenter que des éléments de preuve et des déclarations de témoins sélectionnés pour «confronter» les sujets, pour les encourager à faire une déclaration ou à les trébucher.

Les normes de preuve typiques ne s’appliquent pas à une enquête AR 15-6, car elle est considérée de nature administrative. Le seul facteur limitant lors de l’examen des éléments de preuve est laissé à l’OI pour déterminer «qu’une personne raisonnable considérerait [the evidence] pertinent et matériel. » Mais aucune preuve, y compris l’accès aux dossiers médicaux, ne peut être conservée auprès de l’OI. L’ouïe est autorisée dans les témoignages; un OI ou le commandement initiateur peut ordonner au personnel militaire ou aux civils fédéraux de témoigner. La liste des témoins est entièrement déterminée par l’OI et le commandement initiateur de l’enquête AR 15-6.

Après une enquête complètement unilatérale, où le sujet de l’enquête ne bénéficie d’aucune procédure régulière, la norme de preuve pour l’OI n’est qu’une norme de prépondérance de la preuve – une probabilité de plus de 50% que les allégations soient vraies. . L’OI compile ensuite un rapport et présente les conclusions au commandement de nomination, avec des recommandations de mesures disciplinaires.

Il existe de nombreuses options «administratives» disponibles pour le commandant initiateur qui punissent l’officier ou le soldat qui ne nécessitent aucune étape supplémentaire de procédure régulière. Celles-ci incluent la capacité d’émettre un mémorandum de réprimande d’officier général, la dispense d’un poste de direction, une évaluation négative du rendement et / ou une formation corrective. N’importe laquelle de ces actions mettrait fin à la carrière d’un officier ou d’un sous-officier supérieur (sous-officier). Mais ces mesures peuvent être prises contre le sujet avec seulement les détails les plus vagues fournis à l’officier ou au sous-officier. Même si plus tard une enquête plus approfondie détermine que les conclusions initiales n’étaient pas fondées, les mesures administratives resteraient en place.

Dans de nombreux cas, les commandants ou les dirigeants sont démis ou suspendus de leurs postes de direction pendant que l’enquête est en cours. Ces suspensions et secours ont un impact mesurable sur notre préparation au combat. Par exemple, le major général Jeffrey Broadwater, le commandant de la 1re division de cavalerie, a été suspendu depuis décembre de l’année dernière, en attendant les résultats d’une enquête sur une enquête de commandement-climat. Cela a laissé le général de brigade Brett Sylvia comme commandant par intérim de la division. Bien que Sylvia soit un chef militaire expérimenté, il n’a pas le même niveau d’expérience que Broadwater. Broadwater a une vaste expérience de la guerre blindée, tandis que Sylvia est principalement du monde des chasseurs légers. Le combat blindé nécessite un ensemble de compétences uniques qui ne peuvent être acquises que grâce à des années d’expérience durement acquise dans l’entraînement et le combat au sein de ces formations. Cela laisse la plus grande formation blindée du monde sous le commandement d’un général de brigade avec peu ou pas d’expérience dans la guerre blindée.

Ces enquêtes apparemment interminables et, dans de nombreux cas, des secours sans procédure régulière et avec de faibles normes de preuve, affectent fortement les officiers / sous-officiers, leurs familles et le climat au sein d’une unité. Je connais personnellement de nombreux commandants qui ont été relevés ou suspendus dans le cadre de l’enquête de Fort Hood et je sais que les tactiques que j’ai décrites ci-dessus ont été utilisées pour goudronner et destituer des officiers de qualité. Tout cela est fait pour fournir une feuille de vigne à plus de hauts dirigeants tout en détruisant les carrières des officiers de qualité et des sous-officiers.

L’effet de ces secours sur les policiers enquêtés et leurs familles est dévastateur. Mais la perte de talent au sein de l’armée peut être encore pire. Prenez la relève ou la suspension de 21 officiers et sous-officiers supérieurs dans le cadre du rapport de Fort Hood. Il n’y a qu’une poignée de formations blindées dans le monde, et la 1re division de cavalerie est considérée comme la division blindée par excellence au monde. Les officiers et sous-officiers de la 1re division de cavalerie n’y ont pas été placés par hasard. Leurs carrières remarquables ont conduit à leur sélection pour ces postes de commandement et de direction. Il est impossible de croire, d’autant plus que j’en connais personnellement beaucoup, que toutes ces suspensions et mesures de redressement étaient justifiées.

Il est beaucoup plus difficile de tenir tête à la foule et de dire que le major général Jeffrey Broadwater est un homme honorable, qui a servi honorablement, et nous travaillerons directement avec lui pour continuer à améliorer nos réponses aux défis de Fort Hood. Cela exigerait que les hauts dirigeants de l’armée aient une colonne vertébrale et défendent leurs dirigeants qu’ils connaissent depuis des décennies, car ils ont servi à leurs côtés. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes qui doivent être résolus. Mais cela signifie que nous devons laisser en place des dirigeants qui ont fait leurs preuves, de sorte que nous ayons des agents éprouvés capables de résoudre ces problèmes. Certains des secours étaient peut-être justifiés, mais il est difficile de croire que le meurtre brutal par des camarades soldats de la spécialiste Vanessa Guillen, qui n’était même pas membre de la 1re division de cavalerie, était dû aux échecs de leadership du major général Broadwater.

Nos dirigeants GO sont devenus des lâches, plus soucieux de faire avancer leur propre carrière que de défendre les autres officiers et sous-officiers avec lesquels ils ont servi pendant des années. Lorsque certains agents font l’objet d’une enquête sous de faux prétextes et sont punis pour de fausses infractions, ils pourraient personnellement attester que les allégations sont souvent fausses. Au lieu de cela, leur inaction signifie que nous volons à notre armée les chefs dont nous avons besoin lorsque nous en avons le plus besoin.

Robert M. Berg est un officier des armes de combat en service actif, un officier commissionné de plus de 20 ans, et était un fantassin enrôlé pendant trois ans auparavant. Il a servi partout dans le monde, des unités tactiques de niveau le plus bas jusqu’à la planification stratégique au Pentagone. Robert M. Berg est son pseudonyme.