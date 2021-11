L’armée américaine aura de nouveaux chiens robots tireurs d’élite

01/01/2021 à 08:20 CET

La science-fiction s’est glissée dans la réalité scientifique cette semaine, lorsqu’une entreprise de robotique a exposé son chien robot équipé d’un fusil de sniper lors de la convention annuelle de l’Association of the United States Army. À Washington, DC. le robot quadrupède peut ressembler à un bon ami, mais il est équipé d’un fusil de sniper intégré capable de frapper des cibles à trois quarts de mile. Le service pourrait faire fonctionner ce système d’arme robotique à distance. Surtout, il n’attaquerait des cibles qu’avec la permission d’un humain.Ce chien robot, connu sous le nom de « Vision 60 », vient de Ghost Robotics, basé à Philadelphie, une startup centrée sur les robots avec des jambes. Auparavant, nous avons vu des robots Vision 60 en service militaire américain lors d’un exercice 2020 de l’US Air Force à la base aérienne de Nellis, dans le Nevada. Là, les machines ont aidé à établir un cordon de sécurité. Les bases aériennes, qui nécessitent souvent des pistes de plusieurs milliers de pieds de long, peuvent être difficiles à patrouiller efficacement, et les chiens robots permettent de compter plus facilement sur moins d’humains pour le travail.