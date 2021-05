L’armée américaine considère le changement climatique comme une “ menace sérieuse ” pour la sécurité nationale ⋆ .

L’armée américaine a annoncé qu’elle commencerait à donner la priorité aux considérations relatives au changement climatique dans le cadre de ses opérations stratégiques en cours et de son analyse des menaces, selon une note récemment publiée.

Intitulé «US Army: Addressing Climate Change Threats», le document classe le changement climatique comme une «menace sérieuse pour les intérêts de sécurité nationale et les objectifs de défense des États-Unis», tout en détaillant comment l’agence militaire entend jouer un rôle plus actif dans la réponse au climat. problèmes liés à l’avenir.

«Pour se préparer aux défis à venir, l’Armée continuera d’identifier et de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’état de préparation et la capacité face aux menaces liées au climat et continuera à être un fervent gérant des ressources offertes dans l’environnement opérationnel partagé», le mémo lis. «L’armée a de nombreuses raisons d’être fière, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour continuer à fonctionner efficacement dans des conditions météorologiques et climatiques extrêmes.

Dans le cadre de son initiative d’intervention, l’agence a l’intention de mener «des évaluations approfondies des effets probables du changement climatique sur les missions mondiales de l’armée», tout en s’efforçant de «montrer la voie en matière de développement technologique pour les véhicules tactiques qui équilibre une capacité accrue avec une diminution du climat. impacts. »

Cette réponse comprendra également un accent interinstitutions sur «l’élaboration de stratégies et la planification pour atténuer les menaces climatiques», l’accent étant mis sur «la résilience des soldats, la réforme énergétique et le renforcement des capacités et l’approvisionnement».

La volonté d’incorporer un programme climatique de gauche sous couvert de sécurité nationale américaine a longtemps été une priorité absolue pour le président Joe Biden depuis son entrée en fonction. Le mois dernier, le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a annoncé comment le département de la Défense sous l’administration utilisera la question du changement climatique pour remodeler le fonctionnement de l’armée.

«Au sein du ministère de la Défense, nous nous engageons à faire notre part, de l’augmentation de l’efficacité énergétique de nos plates-formes et installations au déploiement d’une production distribuée et d’un stockage d’énergie propres, en passant par l’électrification de nos propres flottes de véhicules», a-t-il déclaré. «Les avantages de l’action vont bien au-delà du climat et incluent des possibilités d’améliorer nos propres opérations.»

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington.