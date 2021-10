L’armée américaine crée un casque pour que ses soldats dorment mieux | La technologie

Peu de choses sont plus importantes pour les êtres humains qu’un repos adéquat. Aux États-Unis, ils le savent et créent un appareil qui aidera leurs combattants à avoir un sommeil plus profond et plus réparateur.

Que le bon sommeil est important est quelque chose que tout le monde sait. Un repos adéquat peut nous permettre de mieux performer le lendemain et même nos inquiétudes se dissipent un peu.

Un sommeil adéquat encourage également notre cerveau à être plus actif et peut résoudre les problèmes plus facilement. Un cerveau reposé est, en somme, un organe qui donne plus de lui-même.

L’armée américaine a décidé que vos hommes doivent avoir un esprit et un corps en forme, ils ont donc non seulement besoin de faire de l’exercice, mais aussi de dormir de la meilleure façon possible. Pour ce faire, ils ont entamé une série d’enquêtes pour créer un appareil qui améliore la qualité du sommeil.

Tout cela parce qu’en 2012, la science a fait de grands progrès dans le domaine du système glymphatique. Celui-ci est dédié au “nettoyage” de notre cerveau pendant la période de sommeil profond, en utilisant le liquide céphalo-rachidien.

En fait, il a été associé dans différentes études liées à la maladie d’Alzheimer que les interruptions du sommeil peuvent être liées à ce type de maladies dégénératives. Par conséquent, le système glimfático est important pour que notre cerveau soit en forme.

Un travail qui a besoin des meilleurs experts

Avec ces études, l’armée américaine a promu une enquête avec l’Université Rice, pour créer un type de appareil qui peut mesurer les fluides intracrâniens pendant le sommeil.

Le but ultime de cette collaboration est la création de un casque capable de gérer le fonctionnement du système glymphatique. Ils cherchent à obtenir un sommeil plus réparateur afin que les combattants soient mieux préparés.

Le directeur du Rice Institute of Biosciences and Bioengineering, Paul Cherukuri, a confirmé que l’armée a fait cette demande. Pour cela, ils vont commencer à utiliser différents capteurs capables de mesurer le flux de fluides cérébraux tels que les électroencéphalogrammes, l’échographie orbitaire ou les impulsions ultrasonores.

Selon les scientifiques, cette recherche pourrait aboutir à un casque capable de gérer le flux intracréal. Cela aiderait les militaires, mais aussi les patients souffrant de troubles du sommeil, en particulier ceux atteints de maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

L’armée a fait un budget pour la première année de 2,8 millions de dollars. Il s’agit d’un projet à long terme, et l’équipe est impatiente de voir jusqu’où elle peut aller avec cette recherche.

S’ils pouvaient, pourrait être plus proche d’éliminer certains types de stress au combat. De plus, la recherche pourrait déboucher sur une avancée significative dans le domaine du sommeil, qui comporte de nombreux domaines méconnus, même si nous passons un tiers de notre vie à dormir.