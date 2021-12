L’armée américaine développe un seul coup contre toutes les variantes de Covid, selon des chercheurs | Monde | Des nouvelles

Le vaccin a été développé par un groupe de scientifiques du Institut de recherche de l’armée Walter Reed, qui devraient annoncer avoir développé un vaccin efficace contre le Covid-19 et toutes ses variantes, y compris Omicron. Baptisé « Spike Ferritin Nanoparticle Covid-19 vaccine », ou SpFN, il est le résultat de près de deux ans de travail sur le virus.

Le laboratoire de l’armée a reçu son premier séquençage d’ADN du virus Covid-19 au début de 2020.

S’adressant à Defence One, le Dr Kayvon Modjarrad, directeur de la branche des maladies infectieuses de Walter Reed, a déclaré que le vaccin avait eu des « résultats positifs » au stade de l’essai.

Ils ont déclaré: «Le vaccin Spike Ferritin Nanoparticle Covid-19 de Walter Reed, ou SpFN, a terminé les essais sur les animaux plus tôt cette année avec des résultats positifs.

« La phase 1 des essais sur l’homme, qui a testé le vaccin contre Omicron et les autres variantes, s’est terminée ce mois-ci, encore une fois avec des résultats positifs qui sont en cours d’examen final. »

Contrairement aux vaccins existants, ce nouveau vaccin utilise une protéine en forme de ballon de football à 24 faces, qui permet aux chercheurs d’attacher les pointes de plusieurs souches de coronavirus sur différentes faces de la protéine.

M. Modjarrad a ajouté : « C’est très excitant d’en arriver là pour toute notre équipe et je pense aussi pour toute l’armée. »

Cependant, les essais humains du vaccin ont pris plus de temps que prévu, car le laboratoire devait tester le vaccin sur des sujets qui n’avaient ni été vaccinés ni précédemment infectés par Covid-19.

La propagation rapide des variantes Delta et Omicron et l’augmentation de la vaccination ont contribué à des essais humains prolongés.

LIRE LA SUITE: Covid: Boris prend une «position courageuse» sur le verrouillage alors qu’Omicron fait rage

Modjarrad a déclaré: « Nous devons l’évaluer dans le monde réel et essayer de comprendre comment le vaccin fonctionne chez un nombre beaucoup plus important d’individus qui ont déjà été vaccinés avec quelque chose d’autre au départ… ou qui ont déjà été malades », ajoutant que le nouveau Le vaccin devra encore subir des essais de phase 2 et de phase 3.

Il a déclaré que presque tous les 2 500 employés de Walter Reed avaient joué un rôle dans le développement de près de deux ans du vaccin.

Il a ajouté: «Nous avons décidé de jeter un œil au long jeu plutôt que de nous concentrer uniquement sur l’émergence originale du SRAS, et de comprendre plutôt que les virus mutent, il y aura des variantes qui émergeront, de futurs virus qui pourraient émerger en termes de nouvelles espèces .

« Notre plate-forme et notre approche permettront aux gens d’être préparés à cela. »