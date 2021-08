L’armée américaine “échoue lamentablement” dans les jeux de guerre

in

08/04/2021 à 10:02 CEST

Selon les rapports, l’armée américaine “a lamentablement échoué” dans une série de scénarios de wargame conçu pour tester la puissance du Pentagone. Les exercices lancés, qui ont eu lieu en octobre dernier, sont un signe avant-coureur que la façon dont l’armée a fonctionné pendant des années ne fonctionnera pas contre les ennemis aujourd’hui.

Plus précisément, un adversaire simulé qui a étudié la forme de guerre américaine pendant des décennies. réussi à encercler les forces américaines et à les vaincre de manière décisive. “Ils savaient exactement ce que nous allions faire avant de le faire”, a révélé le général John Hyten, vice-président des chefs d’état-major interarmées, lors d’un événement de l’industrie.

Bien que Hyten n’ait pas révélé le nom des jeux de guerre (il est classé), il a déclaré que l’un des exercices se concentrait exclusivement sur un combat entre les forces américaines et chinoises combattant pour Taiwan, un scénario qui semble de plus en plus probable.