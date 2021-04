L’armée américaine veut remplacer les missiles TOW

27/04/2021 à 12:21 CEST

L’armée américaine se prépare à dire au revoir à un vieil ami. Le missile antichar à lancement de tube, à poursuite optique et à guidage filaire (TOW) a servi l’armée pendant 50 ans, traquant et détruisant les blindés ennemis dans les jungles, les déserts et même les villes. Le service veut un nouveau missile qui peut voyager deux fois plus loin, mais aussi tuer les chars plus près que jamais.

Au début des années 1970, l’armée a lancé ce qui était alors le missile antichar le plus lourd et le plus long du monde. L’armée, qui faisait face à des milliers de chars soviétiques en Europe, il avait besoin d’un système d’armes capable de détruire les chars avec précision à de grandes distances, même au-delà de la portée des canons de chars. Ce missile était le BGM-71 TOW.

Il est probable que l’armée placera le remplacement du TOW, soit un nouveau missile ou un missile existant, au début des années 2030. Un missile qui répond à de nombreux critères est le Spike ER II de fabrication israélienne, qui a l’exigence de portée et plusieurs des modes de lancement et de ciblage.