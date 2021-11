L’armée australienne commence à transférer les cas positifs au COVID et les contacts vers les camps de quarantaine

de ZeroHedge :

L’armée australienne a commencé à expulser de force des résidents des Territoires du Nord vers le camp de quarantaine de Howard Springs situé à Darwin, après neuf nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés dans la communauté de Binjari. Le déménagement vient après blocages durs ont été institués dans les communautés de Binjari et de Rockhole à proximité samedi soir.

« Les habitants de Binjari et Rockhole n’ont plus les cinq raisons de quitter leur domicile« , a déclaré le ministre en chef du Territoire du Nord, Michael Gunner, faisant référence aux cinq raisons admissibles du pays pour éviter le verrouillage (acheter de la nourriture et des fournitures, faire de l’exercice jusqu’à deux heures, des soins ou des soins, le travail ou l’éducation si cela ne peut pas être fait à domicile , et de se faire vacciner à l’endroit le plus proche possible).

« Ils ne peuvent partir que pour un traitement médical, en cas d’urgence ou tel que requis par la loi. «

« Il est fort probable que davantage de résidents seront transférés à Howard Springs aujourd’hui, soit comme cas positifs, soit comme contacts étroits », a-t-il poursuivi, ajoutant «Nous avons déjà identifié 38 contacts proches de Binjari mais ce nombre va augmenter. Ces 38 sont en train d’être transférés.«

« J’ai contacté le Premier ministre hier soir. Nous sommes reconnaissants pour le soutien d’environ 20 membres du personnel des ADF, ainsi que des camions de l’armée pour aider au transfert des cas positifs et des contacts étroits – et pour soutenir les communautés.

Nous procédons aujourd’hui à une évaluation des ressources supplémentaires dont nous pourrions avoir besoin de la part du gouvernement fédéral, et le Premier ministre est prêt à aider davantage – je l’en remercie. »

« Nous sommes conscients du fait que cela peut avoir des impacts sur la santé mentale des gens ainsi que sur leur bien-être général », a déclaré le commissaire de police Jamie Chalkner à NT News.

Il est à noter que les Territoires du Nord abritent une grand pourcentage d’Australiens indigènes. Comme le note Steve Milne d’Epoch Times :

Selon l’Institut australien de la santé et du bien-être, en 2018-2019, près d’un Australien autochtone sur cinq vivait dans des logements surpeuplés (18 %), contre 5 % des Australiens non autochtones. Bien que ce pourcentage ait diminué par rapport à 27% en 2004, cela signifiait toujours qu’environ 145 340 Australiens autochtones vivaient dans des logements surpeuplés en 2018-2019. En outre, plus une zone est éloignée, plus la proportion d’Australiens autochtones vivant dans des logements surpeuplés (26 % dans les zones éloignées et 51 % dans les zones « très éloignées ») est élevée, contre 8 et 22 % dans les zones non éloignées.

Il y a cinq jours, le sénateur du NT Malrndirri McCarthy a déclaré à ABC que le surpeuplement dans les communautés autochtones était un « problème massif », soulignant le deuxième groupe de nouvelles infections de la région – qui comprenait neuf membres de la famille directe de McCarthy, dont sa sœur qui a pris l’avion de Katherine à Robinson River tout en apportant sans le savoir COVID-19 avec elle, selon le rapport.

