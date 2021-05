L’armée britannique s’entraîne avec des combinaisons volantes pour attaquer des navires pirates | La technologie

Cela ressemble à de la science-fiction, mais nous l’avons déjà ici: les combinaisons volantes arrivent dans la marine britannique et prouvent leur utilité dans les missions les plus dangereuses.

Comme dans un film de super-héros un homme volant Il vole au-dessus d’un navire, atterrissant sur le pont pour lancer une échelle à ses compagnons en approche dans un bateau. Ce n’est tout simplement pas un film, mais une mission d’entraînement de la marine britannique.

Les combinaisons à réaction combinaisons de vol, de la société britannique Gravity, sont les plus avancées au monde. Ils sont complètement terminés, après plus de 1000 heures de vol, et Ils peuvent déjà être achetés pour un prix d’environ 400 000 euros.

Celles-ci Combinaison jet Ils ont des applications infinies dans tous les domaines, et l’un d’entre eux sera inévitablement l’armée. L’armée royale britannique les teste déjà dans des exercices militaires à haut risque, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo spectaculaire:

C’est une mission de formation où un assaut contre un bateau pirate est simulé.

Comme l’explique l’édition américaine de Business Insider, les missions VBSS (Visit, Boarding, Search and Saisie) sont parmi les plus dangereuses de toutes.

L’armée doit monter à bord d’un navire à partir d’un bateau hors-bord, en utilisant des crochets pour monter sur le pont, risquant un crash ou même une attaque de l’équipage du supposé bateau pirate.

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment un soldat équipé d’une combinaison de vol Jet Suit vole vers le pont du navire depuis le hors-bord, il se perche dessus et place une échelle pour que ses compagnons grimpent.

Ensuite s’envole et atterrit dans un autre bateau en mouvement. La stabilité et la maniabilité de la combinaison Jet sont impressionnantes.

La marine britannique a publié une déclaration dans laquelle elle précise que les pilotes en combinaison volante vus dans la vidéo ne sont pas des soldats. Il s’agit du personnel de la société de fabrication Jet Suit, Gravity.

L’armée n’a pas encore pris la décision d’acheter ces combinaisons volantes pour les intégrer à son équipement, bien qu’elle effectue des tests comme celui vu dans la vidéo, pour vérifier leur efficacité dans différents types de missions.

Heureusement, les combinaisons volantes ont également des usages civils, dans les travaux de sauvetage en cas d’urgence. Gravity elle-même les a testés dans des simulations similaires de sauvetage en montagne avec des membres du service d’urgence ambulancier au Royaume-Uni.

Une nouvelle ère commence dans laquelle une personne peut désormais voler individuellement et précisément, dans de petits environnements et sans avoir besoin d’un avion. Les applications sont infinies, y compris les parcours d’obstacles avec le Jet Suit …