L’armée d’ambassadeurs des vaccins descend dans la rue pour briser les mythes et faire piquer la nation | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un montant supplémentaire de 22,5 millions de livres sterling sera dépensé pour briser les mythes et encourager les personnes les plus difficiles à atteindre à se manifester et à se protéger contre Covid-19. Des centres de vaccination éphémères ouvriront dans les lieux de culte et des équipes d’ambassadeurs capables de communiquer dans plus de 30 langues seront déployées dans des camionnettes de marque. Le programme Community Vaccines Champion ciblera 60 autorités locales avec la plus faible utilisation de vaccins.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré: «Nous sommes dans une course entre le virus et le vaccin et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir des coups de feu le plus rapidement possible. Nous appelons les gens à se renforcer maintenant dans le cadre de notre mission nationale de renforcer notre mur de défense contre la propagation rapide d’Omicron.

« Je tiens à remercier les milliers de personnes qui se sont mobilisées héroïquement pour soutenir notre campagne de vaccination. Nous sommes tous dans le même bateau – s’il vous plaît, jouez votre rôle.

Environ 900 personnes formeront également des « équipes de rue » à partir d’aujourd’hui et seront vues dans des endroits tels que le centre commercial Liverpool One, la gare de King’s Cross et la jetée de Brighton.

D’autres initiatives, notamment un « bus à vaccins » et de nouveaux centres de vaccination, visent à permettre aux gens de se faire vacciner le plus facilement possible. Cela survient alors que le nombre de rappels et de troisièmes doses administrées au Royaume-Uni atteint 26 millions.

La ministre des Vaccins, Maggie Throup, a déclaré: « Il est extrêmement important que tout le monde reçoive son vaccin Covid-19 maintenant – que ce soit votre première, deuxième ou dose de rappel. Les vaccins sont le meilleur moyen de nous protéger et un rappel renforcera votre immunité contre la nouvelle variante qui se propage rapidement à travers le pays. »

Plus de 14 000 bénévoles ont déjà rejoint le Community Champions Scheme qui aide les personnes vulnérables et isolées pendant la pandémie. On espère que le nouveau programme Community Vaccine Champions exploitera le pouvoir des populations locales en utilisant leur « voix de confiance » pour encourager les autres membres de leur communauté à se faire piquer.

Le ministre de la Foi, Kemi Badenoch, a déclaré : « Au cours de la dernière année, j’ai vu de mes propres yeux le travail exceptionnel des conseils, des groupes confessionnels, de la communauté et du secteur bénévole dans tout le pays pour aider les habitants de leur région pendant la pandémie. Il est vital que nous nous appuyions maintenant sur ce succès alors que nous encourageons tout le monde à se renforcer maintenant dans la lutte contre Omicron. »

Tous les adultes sont désormais éligibles pour un rappel de dose, à condition qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis leur deuxième dose. Les gens peuvent visiter un centre sans rendez-vous ou réserver via le service national de réservation.