L’armée de l’air américaine veut un avion supersonique

15/09/2021 à 10h04 CEST

SPORT.es

Une nouvelle compagnie d’aviation à grande vitesse a remporté un important contrat avec l’United States Air Force pour le développement d’avions hypersoniques réutilisables, et pourrait conduire à des voyages en avion beaucoup plus rapides pour les civils. Hermeus, une société de développement d’avions basée à Doraville, en Géorgie, a gagné 60 millions de dollars pour développer trois prototypes de technologie hypersonique. La société a également des plans pour des avions plus gros et meilleurs. En cas de succès, Hermeus pourrait enfin arracher la couronne de l’avion le plus rapide du monde au SR-71 Blackbird.

La direction exécutive et présidentielle du transport aérien du Centre de gestion du cycle de vie de l’armée de l’air et le laboratoire de recherche de l’armée de l’air (AFRL) ont conjointement remis le prix à Hermeus en juillet, selon un communiqué de presse. Le prix financera une « meilleure compréhension des technologies habilitantes et les capacités de mission pour les avions hypersoniques réutilisables. »

Le SR-71 Blackbird détient actuellement le record de l’avion à réaction le plus rapide, avec une vitesse record de 2 193 miles par heure (3 529 km/h). En cas de succès, Quarterhorse volerait à environ 3 836 miles par heure (6173 km / h). C’est assez rapide pour aller de New York à Paris en seulement 90 minutes.