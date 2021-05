L’armée de l’air indienne et la marine indienne poursuivent leurs missions de secours COVID

Comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, des navires de guerre ont été déployés pour transporter de l’oxygène médical liquide (OVM) des pays du Golfe, notamment le Koweït, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Trois conteneurs cryogéniques vides ont été transportés par avion de Jamnagar à Al Maktoum, Dubaï, à bord d’un avion de transport IL-76 de l’Indian Air Force (IAF).

Ces conteneurs ont été coordonnés par Indian Oil Corporation Ltd et sont en route pour Dubaï pour être remplis d’oxygène médical liquide (LMO) et ceux-ci reviendront en Inde par voie maritime.

Pourquoi ont-ils été transportés par avion?

Ces conteneurs vides ont été transportés par avion pour réduire les délais de transport.

Mettre à jour

Depuis le 22 avril 2021, la flotte de transport de charges lourdes de l’IAF transporte par avion des pétroliers cryogéniques vides vers leurs stations-service en Inde. Une fois que ces camions-citernes sont remplis, ils doivent être transportés vers leurs destinations non pas par avion, mais par train ou par route. Et, pour le transport aérien outre-mer également, l’IAF ne fait que transporter par avion des pétroliers et des cylindres vides d’un endroit et les déposer à sa destination. Cela permet de gagner un temps critique.

Une fois les pétroliers remplis au niveau international, la marine indienne déploie ses navires de guerre pour les ramener en Inde.

Op Samudra Setu II

INS Jalashwa déployé

Le porte-parole officiel de la marine indienne a confirmé à Financial Express Online que: «Pour la première fois dans l’opération Samudra Setu II, sa plate-forme d’atterrissage Dock (LPD) INS Jalashwa a été déployée pour récupérer des fournitures médicales de secours depuis le Brunei et Singapour. “

Du Southern Naval Command, un autre navire de guerre INS Shardul, le Landing Ship Tank, lors de son premier voyage dans la région du Golfe, a déjà ramassé 120 MT d’OVM du Koweït et est maintenant en route vers le port de Fujairah, Émirats arabes unis pour obtenir du matériel de secours avant retour en Inde. Au total, il est prévu d’obtenir trois conteneurs cryogéniques remplis d’OVM.

INS Airavat a effectué un voyage à Singapour et est de retour avec le matériel de secours qui comprenait huit réservoirs d’oxygène de 27 tonnes (216 tonnes), 3600 bouteilles d’oxygène, 7 concentrateurs d’oxygène et environ 10000 kits de test de détection rapide d’antigène.

Mise à jour de l’Op Samudra Setu II

Plus tôt ce mois-ci, le 1er mai, l’INS Talwar a ramassé 40 tonnes d’OVM de Bahreïn.

Le 4 mai, INS Kolkata a sélectionné 200 bouteilles d’oxygène à Doha, au Qatar.

40 MT d’OVM de Doha le 5 mai.

Puis, du 6 au 8 mai, l’INS Trikhand et l’INS Tarkash ont récupéré 80 tonnes de LMO à Doha, au Qatar. Ces approvisionnements ont été organisés par la société française Air Liquide depuis leur usine d’oxygène basée au Qatar.

Le 6 mai, INS Kochi et INS Tabar sont retournés en Inde avec 140 tonnes de LMO et 1400 bouteilles d’oxygène du Koweït.

Cette année, tous les navires de guerre de la marine indienne ont sillonné le golfe Persique ainsi que la région de l’océan Indien pour récupérer des fournitures essentielles pour aider l’Inde à lutter contre le nombre croissant de patients COVID-19.

En 2020, l’INS Jalashwa et l’INS Shardul ont été déployés pour rapatrier des ressortissants indiens bloqués de l’étranger dans le cadre de l’opération Samudra Setu.

